Planetarni aspekti tokom narednih dana donose burna dešavanja na emotivnom planu. Venera se nalazi u vatrenom Lavu i pojačava potrebu za ljubavlju, pažnjom i velikim gestovima, dok Mars 28. juna ulazi u znak Blizanaca i pokreće komunikaciju, flert i neočekivane susrete. Krajem perioda, od 30. juna, retrogradni Merkur u Raku otvara vrata prošlosti, pa mnogi mogu dobiti poziv ili poruku od osobe sa kojom dugo nisu bili u kontaktu.

Pred pojedinim znakovima je period novih ljubavi, dok će drugi dobiti priliku da poprave stare odnose ili razjasne nesporazume koji su dugo ostali nerešeni.

Ovan

Venera u Lavu donosi više strasti, samopouzdanja i želje da budete u centru pažnje. Slobodni Ovnovi lako mogu započeti flert koji će se vrlo brzo razviti u nešto ozbiljnije. Ako ste u vezi, očekujete više pažnje i nežnosti od partnera. Vikend donosi romantične trenutke i lepe emocije.

Bik

Ljubavni život biće usmeren na stabilnost i zajedničke planove. Mnogi Bikovi razgovaraće sa partnerom o budućnosti veze ili zajedničkom životu. Slobodni pripadnici znaka mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti, a stare emocije ponovo će isplivati na površinu.

Blizanci

Ulazak Marsa u vaš znak donosi više energije, harizme i zanimljivih poznanstava. Očekujte mnogo poruka, poziva i neočekivanih razgovora. Slobodni Blizanci mogli bi da upoznaju osobu koja će ih potpuno osvojiti, dok će zauzeti lakše rešavati nesuglasice sa partnerom.

Rak

Retrogradni Merkur u vašem znaku vraća ljude iz prošlosti, ali i teme koje dugo niste zatvorili. Partner će pokazati koliko mu značite kroz dela, a ne reči. Slobodni Rakovi mogli bi da upoznaju osobu koja želi ozbiljnu vezu i stabilan odnos.

Lav

Venera u vašem znaku čini vas jednim od najvećih ljubavnih favorita ove nedelje. Privlačite pažnju gde god da se pojavite, a mnogi će želeti vaše društvo. Zauzete Lavove očekuje više romantike, strasti i zajedničkih planova sa partnerom.

Devica

Neke emocije još uvek krijete, ali više nećete moći da ih zadržavate samo za sebe. Moguće je tajno dopisivanje ili simpatija koju ne želite da otkrijete drugima. Intuicija će vas voditi ka pravoj odluci kada je ljubav u pitanju.

Vaga

Prijateljstvo bi lako moglo da preraste u nešto više. Slobodne Vage imaju priliku da upoznaju zanimljivu osobu preko društva ili zajedničkih aktivnosti. Partneri će više razgovarati o planovima za budućnost i zajedničkim željama.

Škorpija

Pred vama su ozbiljne odluke koje mogu promeniti tok veze. Partner očekuje više pažnje, a iskren razgovor pomoći će da rešite nesporazume. Slobodne Škorpije privlačiće osobe koje odišu samopouzdanjem i harizmom.

Strelac

Avanturistički duh biće izraženiji nego inače. Putovanja, izlasci i nova poznanstva mogu doneti zanimljivu ljubavnu priču. Zauzeti će poželeti više spontanosti i uzbuđenja u vezi.

Jarac

Emocije postaju intenzivnije i ozbiljnije. Razgovori o poverenju i zajedničkoj budućnosti biće u prvom planu. Slobodni Jarčevi mogli bi da upoznaju misterioznu osobu koja će ih odmah zainteresovati.

Vodolija

Partnerski odnosi dolaze u centar pažnje. Slobodne Vodolije očekuje zanimljiv susret koji bi mogao da preraste u ozbiljnu romansu. Zauzeti će uspešno rešavati nesuglasice i učvrstiti odnos sa partnerom.

Ribe

Sitni znaci pažnje i iskrene emocije obeležiće naredne dane. Slobodne Ribe mogu upoznati osobu kroz posao ili svakodnevne obaveze, dok će zauzeti uživati u toplijoj i prisnijoj atmosferi sa partnerom.

Bez obzira na horoskopski znak, naredna sedmica donosi mnogo više komunikacije, emocija i prilika da se razjasne odnosi koji su dugo bili na čekanju. Retrogradni Merkur podsetiće mnoge na stare ljubavi, dok će Venera u Lavu podstaći hrabrost da se osećanja konačno izgovore naglas.