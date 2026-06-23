Dva holandska turista uhvatila su mladunče medveda prelazeći reku Kolpu sa hrvatske strane kampa Madronič koji se nalazi u Sloveniji, na granici sa Hrvatskom.

Medved je osetio miris pečene ribe

Mrki medved, za koga vlasnik kampa procenjuje da ima oko dve godine, verovatno je osetio miris sveže pripremljene ribe. Tokom kratke posete, radoznalo je trčao duž obale, a zatim se vratio u šumu. Ovo nije bila njegova prva poseta, jer je viđen i u obližnjem restoranu pre dve nedelje.

Kada je medved prošle nedelje istraživao područje Kolpe, snimio ga je jedan holandski turista. „Bili su toliko uzbuđeni jer dolaze iz Holandije, to se tamo ne dešava. Nisu zaista shvatili šta vide, samo su mislili da je to pripitomljeni medved koji šeta kao atrakcija“, naveli su u kampu.

Medved je došao sa druge strane Kolpe, prošetao oko 200 metara duž slovenačke obale, a zatim se vratio na hrvatsku stranu.

„Možda je razlog bio taj što su ranije roštiljali i jednostavno mu je to zamirisalo. Bilo je to na hrvatskoj strani u šumi, gde nema ljudi i gde se medved oseća bezbedno“.

Medved od tad nije viđen u kampu

Turisti su mislili da će ponovo videti medveda, ali mladi medved nije viđen u ovom kampu od tada.

„Slična scena dogodila pre 14 dana, oko kilometar i po nizvodno kod kuće kolege koji takođe radi u turizmu, i u osnovi se dogodilo na isti način“, dodali su u kampu.

Inače, medvedi plivaju u Kolpi skoro svake godine u maju i početkom juna: „Navikli smo, znamo kako da intervenišemo u takvoj situaciji, tako što se ne osećamo ugroženo“

Kamp je bezbedan, ističu nadležni u kmapu, jer se medved plaši ljudi. Posetioci takođe ne osećaju nikakav strah, piše 24ur.com.