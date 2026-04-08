Ogledalo u kupatilu svakodnevno je izloženo kapljicama vode, tragovima paste za zube i kozmetičkim proizvodima, pa nije čudo što često izgleda mutno čak i nakon čišćenja. Iako deluje jednostavno, postoji nekoliko pravila koja prave veliku razliku između površine pune tragova i savršeno čistog stakla.

Prvi korak je izbor odgovarajućeg sredstva. Dobar čistač treba efikasno da ukloni masnoću i nečistoće, ali i da ne ostavlja tragove. Možete koristiti kupovne proizvode, ali i napraviti domaći rastvor koji daje odlične rezultate – kombinacija vode, sirćeta i alkohola. Ako u vašem domu imate tvrdu vodu, preporučuje se upotreba destilovane kako bi se izbegle bele mrlje.

Način čišćenja je podjednako važan kao i sredstvo. Umesto da prskate direktno na ogledalo, bolje je da čistač nanesete na mikrofiber krpu ili papirni ubrus. Tako sprečavate slivanje tečnosti i nastanak novih tragova. Ključni trik je u pokretima – brisanje u obliku slova „S“, od vrha ka dnu, omogućava ravnomerno uklanjanje prljavštine bez razmazivanja.

Kružni pokreti, iako intuitivni, zapravo mogu napraviti problem. Oni stvaraju statički elektricitet koji privlači prašinu i često ostavljaju vidljive tragove na staklu.

Za tvrdokorne mrlje, poput osušene paste za zube ili laka za kosu, potrebno je dodatno čišćenje. U tom slučaju nanesite sredstvo na sunđer, blago istrljajte problematično mesto, a zatim ponovite osnovni postupak brisanja.

Na kraju, završni korak je poliranje suvom mikrofiber krpom. Ona uklanja ostatke vlage i daje ogledalu jasan, sjajan izgled bez linija i mrlja. Upravo mikrofiber je najbolji izbor jer ne ostavlja dlačice i upija više tečnosti od običnih krpa.

Ova jednostavna promena u načinu čišćenja – posebno izbegavanje kružnih pokreta i prelazak na „S“ tehniku – može učiniti da vaše ogledalo izgleda besprekorno čisto, bez dodatnog truda.

 