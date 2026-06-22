Ako vam je teško da procenite da li je osoba sa kojom ste izašli na dejt vredna vaše pažnje, treba da obratite pažnju na određene stvari.

4 znaka ukazuju na to da bi osoba mogla da bude dobar partner, kao i da je reč o osobi koja želi ozbiljnu i dugotrajnu vezu, navode psiholozi.

Postavlja prava pitanja

Psiholozi tvrde da ako osoba pokazuje iskreno interesovanje za vaše strasti, ambicije i planove za budućnost, to je veoma pozitivan znak.

- Ako vas osoba sa kojom ste na sastanku pita o vašem životu, interesovanjima, onome što vas pokreće i donosi vam radost, to može biti pokazatelj da izlazi sa jasnom namerom i da joj je važno da vas upozna na dubljem nivou, a ne samo površno - objašnjava dr Roksi Zarabi,klinički psiholog.

Tokom razgovora je fokusiran na vas

Zaslužujete partnera koji je fokusiran na vas i razgovor koji vodite, a ne nekoga ko je stalno rastresen ili emocionalno odsutan. To se često može primetiti već na prvom sastanku.

- Ako je nka osoba zainteresovana za vas ona će pažljivo slušati ono što govorite - kaže dr Zarabi. - Najveći deo vremena njegova pažnja biće usmerena na vas. Takvo ponašanje pokazuje da namerno i kvalitetno koristi vreme koje provodi sa vama i da je zainteresovan.

Poštuje vaše granice

Poštovanje je jedna od najvažnijih osobina koje treba tražiti već na prvom sastanku. Svako ima svoje granice, a način na koji druga osoba reaguje na njih može govori mnogo njenom karakteru.

Jedna žena navodi primer kada je potencijalnom partneru sa aplikacije za upoznavanje rekla da se ne oseća prijatno da njihov prvi susret bude kod njega, jer joj je ipak bio stranac. Iako je svoje razloge objasnila vrlo obzirno, on je negativno reagovao na tu granicu i ubrzo prekinuo komunikaciju.

Kasnije je od drugog muškarca zatražila video-poziv pre nego što se upoznaju uživo. On je bez problema prihvatio njen predlog, što joj je odmah ulilo osećaj sigurnosti i poverenja. Na kraju su bili u vezi neko vreme.

Postavljanje granica je odličan način da otkrijete da li će vas neko poštovati i u vezi.

- Ako kažete da morate kući jer rano ustajete ili da ne želite još jedno piće, a osoba sa kojom ste ne pokušava da vas nagovori da ostanete duže ili naručite još, to pokazuje da poštuje vaše želje i potrebe. To može biti dobar pokazatelj da će poštovati vaše granice i ubuduće - kaže dr Zarabi.

Ljubaznost prema drugima

Mnogi ljudi će biti ljubazni prema osobi koja im se dopada ili koju pokušavaju da osvoje, ali neće svi pokazati istu ljubaznost prema nepoznatima. Zato je važno da obratite pažnju na način na koji se vaš sastanak ophodi prema ljudima oko sebe.

- Tokom prvog sastanka često imate priliku da vidite kako se osoba ponaša prema konobarima, prolaznicima i drugim ljudima sa kojima dolazi u kontakt - objašnjava dr Zarabi. - Ako je ljubazna, pristojna i puna poštovanja prema drugima, to može mnogo reći o njenom karakteru i načinu na koji se odnosi prema ljudima u svakodnevnom životu.

To, naravno, govori i o tome kakva će osoba biti u ljubavnoj vezi, piše Vice.