Mnoge žene imaju utisak da njihov omiljeni parfem nestane sa kože već nakon nekoliko sati, pa tokom dana više puta obnavljaju miris. Međutim, stručnjaci tvrde da problem često nije u kvalitetu parfema, već u načinu na koji se nanosi i čuva.

Nekoliko jednostavnih navika može značajno produžiti postojanost mirisa i omogućiti da parfem ostane primetan tokom celog dana.

Suva koža je najveći neprijatelj parfema

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje parfema na potpuno suvu kožu.

Miris se mnogo bolje zadržava na hidriranoj koži, pa stručnjaci preporučuju da pre parfema nanesete neutralnu kremu ili losion bez mirisa. Na taj način stvara se podloga koja pomaže da se mirisne note sporije oslobađaju.

Kod suve kože parfem brže isparava, zbog čega njegov efekat traje kraće.

Nemojte trljati zglobove nakon nanošenja

Mnogi imaju naviku da nakon prskanja protrljaju zglobove jedan o drugi.

Iako deluje bezazleno, ova navika može ubrzati razgradnju mirisnih nota, posebno onih najdelikatnijih koje parfemu daju karakter i dubinu.

Umesto toga, parfem treba ostaviti da se prirodno osuši na koži.

Toplotne tačke produžavaju trajanje mirisa

Pored zglobova i vrata, postoje mesta na telu na kojima se parfem zadržava duže.

Stručnjaci preporučuju nanošenje na:

područje iza ušiju,

unutrašnju stranu laktova,

zadnji deo vrata,

pregibe kolena.

Toplota tela na ovim mestima postepeno oslobađa miris tokom dana i doprinosi njegovoj postojanosti.

Gde nikako ne treba držati parfem?

Kupatilo je jedno od najgorih mesta za čuvanje parfema.

Visoka vlažnost vazduha i česte promene temperature mogu uticati na sastav mirisa i ubrzati njegovo propadanje.

Parfemi najduže zadržavaju kvalitet kada se čuvaju na tamnom, suvom i hladnijem mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti.

Odeća i kosa mogu produžiti efekat

Određeni materijali zadržavaju miris duže od kože.

Zbog toga parfem možete lagano naprskati na odeću, šal ili kosu. Ipak, potrebno je biti oprezan kako ne bi došlo do pojave fleka na osetljivim tkaninama.

Važna je i koncentracija parfema

Nisu svi mirisi podjednako postojani.

Toaletne vode i lagane mirisne maglice prirodno kraće traju jer sadrže manju koncentraciju mirisnih ulja.

Parfemske vode i parfemi imaju veću koncentraciju mirisnih sastojaka, pa se njihov efekat na koži zadržava znatno duže.

Tajna dugotrajnog mirisa

Stručnjaci ističu da luksuzan utisak ne ostavlja količina parfema, već način na koji se miris razvija tokom dana.

Pravilna hidratacija kože, nanošenje na odgovarajuća mesta i pravilno čuvanje bočice često prave veću razliku od samog izbora parfema.