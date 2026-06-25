Novo „pravilo od 48 sati“ pomaže da se emocije slegnu i da se odluke nakon prvog dejta donesu mirnije, bez impulsa i trenutne hemije koja često može da zavara.

Većina ljudi odluku donosi prebrzo

Koliko vam vremena treba na prvom sastanku da shvatite da li ste zainteresovani za nekoga? Mnogi će reći da je osećaj gotovo trenutan i da će otpisati osobu čak i pre nego što je zaista upozna. Iako je istina da možete osetiti privlačnost veoma brzo, ona se može razviti i tokom vremena.

Prema rečima Džuli Ngujen, sertifikovane savetnice za veze u aplikaciji za upoznavanje Hily, većina ljudi donosi odluke prebrzo.

Da bi rešila ovaj problem modernog upoznavanja, smislila je „pravilo od 48 sati“, koje nalaže da sebi date dva puna dana nakon prvog sastanka da odlučite o drugom.

Pravilo od 48 sati

„Pravilo od 48 sati služi da sebi date prostora kada donosite odluku. Pre nego što nekoga otpišete ili pristanete na drugi sastanak, dajte sebi dva dana da razmislite o svemu“, objašnjava ona.

„Umesto da analizirate svaki detalj, posmatrajte kako se vaša osećanja vremenom smiruju i šta ostaje nakon što početni intenzitet izbledi. Posle 48 sati, proverite kako se osećate i šta vam intuicija govori o drugom sastanku.“ Ako želite da isprobate ovo pravilo, Ngujen savetuje da obratite pažnju na četiri znaka tokom tog dvodnevnog perioda.

4 znaka da želite drugi sastanak

Tokom ovog perioda, kaže Ngujen, važno je obratiti pažnju na nekoliko znakova koji mogu pomoći u odluci o nastavku veze. Ako se osećate mirno i opušteno nakon sastanka, to je dobar pokazatelj jer je početna „hemija“ često zapravo kombinacija uzbuđenja i nesigurnosti, a ne stvarna kompatibilnost.

„Često pogrešno tumačimo ovaj intenzitet kao privlačnost, iako je u pitanju aktivirani nervni sistem. Pouzdaniji signal je mir i lakoća u vezi“, ističe ona.

Pored toga, važno je primetiti šta vam ostaje u sećanju – ne samo utisak, već i konkretni detalji o osobi. Ako se još uvek sećate njihovih šala ili razmišljate o njihovim stavovima, to može ukazivati na pravu vezu. Isto tako, radoznalost nakon sastanka je dobar znak: ako vaše misli prirodno idu ka toj osobi i želite da je bolje upoznate, postoji potencijal za dalja susreta.

Konačno, važan pokazatelj je osećaj autentičnosti – ako se možete odmah opustiti sa nekim i biti svoji bez pretvaranja, to je veza koju vredi dalje istražiti, piše Vice.