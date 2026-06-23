Ipak, stručnjaci upozoravaju da prilikom kupovine treba obratiti pažnju na nekoliko važnih detalja koji mogu ukazati na to da proizvod nije pravilno čuvan.

Jedna od prvih stvari koju bi trebalo proveriti jeste dno pakovanja. Ako se u njemu nakupila veća količina crvenkaste tečnosti i meso doslovno pliva u sopstvenom soku, to može biti znak da nije bilo skladišteno na odgovarajućoj temperaturi.

Posebnu pažnju treba obratiti i na stanje ambalaže. Ukoliko je pakovanje probušeno, napuklo ili iz njega curi makar i najmanja količina tečnosti, takav proizvod ne bi trebalo kupovati. Kroz oštećenja lako mogu da prodru bakterije, što značajno ubrzava kvarenje mesa.

Važno je i da mleveno meso u prodavnici bude smešteno u rashladnim vitrinama i da bude hladno na dodir. Stručnjaci napominju da blago sivkasta boja u unutrašnjosti ne mora nužno da znači da je meso pokvareno, jer do promene boje može doći usled manjeg kontakta sa kiseonikom.

Međutim, neprijatan miris, sluzava površina ili lepljivost na dodir jasni su pokazatelji da meso nije bezbedno za konzumaciju. Posebno je važno obratiti pažnju na miris tečnosti koja se nalazi na dnu pakovanja – ukoliko je neprijatan, meso treba odmah baciti.

Tokom letnjih vrućina preporučuje se da se meso iz prodavnice do kuće prenese u roku kraćem od jednog sata kako bi se sprečio razvoj bakterija. U frižideru na temperaturi od oko četiri stepena Celzijusa mleveno meso može bezbedno da stoji jedan do dva dana, nakon čega ga je potrebno pripremiti ili zamrznuti.

Pravilna kupovina i čuvanje mlevenog mesa mogu značajno smanjiti rizik od trovanja hranom i sačuvati kvalitet namirnice.