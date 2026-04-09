Da li ste među onima koji vole da ukrase svoj dom velikim brojem ogledala? Ako jeste, možda će vas zanimati šta feng šui, drevna kineska filozofija uređenja prostora, kaže o njihovoj upotrebi.

Ogledala nisu samo praktična – ona mogu vizuelno povećati prostor i učiniti ga svetlijim. Ipak, prema feng šuiju, njihovo mesto u spavaćoj sobi može biti problematično. Iako su česta u ovoj prostoriji, pojedini stručnjaci savetuju oprez, pa čak i izbegavanje ogledala tamo gde spavamo.

U okviru različitih feng šui škola postoje podeljena mišljenja o tome da li ogledala uopšte treba držati u spavaćoj sobi. Međutim, većina se slaže da nisu zabranjena – ključno je da budu pravilno postavljena.

Kako pravilno postaviti ogledalo

Ako želite da zadržite dobru energiju i obezbedite kvalitetan odmor, važno je obratiti pažnju na način postavljanja ogledala:

1. Neka ogledalo odražava lepe stvari

U feng šuiju ogledala imaju sposobnost da pojačaju energiju u prostoru. Ako reflektuju nered, mogu dodatno naglasiti negativnu atmosferu. Suprotno tome, ako u njima vidite uredan i prijatan ambijent, mogu doprineti osećaju harmonije i blagostanja. Posebno se preporučuje da odražavaju prirodne elemente poput biljaka, jer to simbolično podstiče rast i dobre odnose.

2. Iskoristite ogledalo za bolji položaj kreveta



Raspored nameštaja igra važnu ulogu u feng šuiju, a položaj kreveta je ključan za odmor. Idealno je da je krevet oslonjen na čvrst zid i postavljen tako da imate pregled nad vratima. Ako to nije moguće, ogledalo može pomoći – postavite ga tako da iz kreveta možete videti ulaz u prostoriju.

3. Obratite pažnju na oblik i okvir

Ogledala se povezuju sa elementom vode, ali izbor okvira može uneti i druge elemente:

zaobljeni oblici simbolizuju lakoću i pozitivnu energiju

kvadratni i pravougaoni donose stabilnost i ravnotežu

trouglasti oblici, iako ređi, povezani su sa energijom vatre, inspiracijom i strašću

Gde nije preporučljivo postaviti ogledalo

Zbog svog uticaja na energiju, ogledala treba pažljivo rasporediti u spavaćoj sobi. Neki veruju da mogu uticati na kvalitet sna, pa čak i izazvati nemir ili loše snove.

Ne preporučuje se da ogledalo bude direktno okrenuto ka krevetu, jer se smatra da to pojačava energiju i remeti odmor. Takođe, postavljanje ogledala iznad kreveta može stvoriti osećaj nelagode.

Važno je izbegavati i oštećena ogledala – napukla ili polomljena, jer se veruje da narušavaju protok pozitivne energije i unose negativnu atmosferu u prostor.