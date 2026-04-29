Ulazna vrata u feng šuiju imaju posebno značenje – smatraju se „ustima doma“, mestom kroz koje u kuću ulazi energija poznata kao či. Sve što se nalazi u njihovoj blizini može uticati na njen tok, ali i na opšti osećaj u prostoru, kao i na sreću i blagostanje ukućana. Upravo zato, prema ovom učenju, postoji jedan čest detalj koji mnogi drže pored ulaza, a koji se smatra nepovoljnim.

Reč je o ogledalu postavljenom direktno naspram ili tik uz ulazna vrata. U feng šuiju se veruje da takav raspored „vraća“ energiju napolje – čim uđe u dom, ona se odbija i ne zadržava se u prostoru. Simbolično, to znači da dobre prilike, novac i pozitivne promene dolaze do praga, ali ne ostaju.

Zbog toga se smatra da ovakav raspored može doprineti osećaju zastoja, nemira ili utisku da trud ne donosi očekivane rezultate. Posebno se nepovoljnim smatra situacija kada ogledalo u potpunosti „hvata“ ulazna vrata u svom odrazu, jer se tada, prema verovanju, energija gotovo u potpunosti odbija.

Ako ogledalo već imate kod ulaza, ne znači da ga morate potpuno ukloniti. Dovoljno je da ga blago pomerite – na primer, na bočni zid ili pod uglom, tako da ne reflektuje direktno vrata. Takođe se savetuje da ogledalo bude čisto i neoštećeno, jer se u feng šuiju i to povezuje sa kvalitetom energije u prostoru.

U ovom pristupu uređenju doma važi jednostavno pravilo: kakav je ulaz, takav je i protok energije u životu. Zato se preporučuje da prostor oko vrata bude uredan, osvetljen i bez suvišnih stvari. Čak i male promene u rasporedu mogu doprineti prijatnijem i skladnijem ambijentu.