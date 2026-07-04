Zahtevi jednog 37-godišnjeg razvedenog muškarca za izbor buduće supruge izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama, nakon što ih je javno podelila bračna posrednica kojoj se obratio za pomoć.

Reč je o diplomcu prestižnog IT fakulteta i direktoru kompanije vredne milijarde dolara, koji je, uprkos tome što je iza sebe već imao brak, postavio veoma stroge kriterijume za buduću partnerku.

Traži devicu mlađu od 30 godina

Prema navodima bračne posrednice Oendrile Kapur, muškarac je insistirao da žena koju će oženiti ispunjava nekoliko uslova.

Njegova buduća supruga, kako je naveo, trebalo bi da:

bude mlađa od 30 godina,

bude devica,

nikada nije bila u braku,

nema nikakvo prethodno emotivno ili intimno iskustvo sa muškarcima,

pripada brahmanskoj kasti.

Posrednica je objasnila da su je ovakvi zahtevi iznenadili do te mere da je odlučila da odbije saradnju.

Pozvao se na istraživanje koje nije umeo da objasni

Kako je ispričala, muškarac je tvrdio da je pročitao istraživanje prema kojem je broj prethodnih partnera kod žena povezan sa većom verovatnoćom nevere u budućnosti.

Upravo zbog toga, rekao je, želi da njegova buduća supruga bude devica.

Međutim, kada ga je zamolila da navede o kom istraživanju je reč, nije umeo da pruži konkretan odgovor.

"Zašto moja prošlost nije važna? Zato što sam muškarac"

Posrednica kaže da ga je zatim pitala zbog čega iste kriterijume ne primenjuje na sebe, s obzirom na to da je razveden.

Njegov odgovor bio je kratak:

„Zato što sam muškarac.“

Dodala je da je muškarac istakao kako dobija mnogo ponuda preko aplikacija za upoznavanje, ali da im ne veruje jer smatra da su prepune lažnih profila i prevara. Zato je želeo da agencija unapred proverava i filtrira potencijalne partnerke.

"Nije tražio kompatibilnost, već garanciju"

U objavi koja je kasnije postala viralna na Instagramu, Oendrila Kapur navela je da problem nije u tome što neko ima određene preferencije, već u dvostrukim standardima.

– On ima 37 godina. Razveden je. Direktor uspešne kompanije. A traži ženu bez prošlosti, mlađu od 30 godina, koja nikada nije bila udata i koja je devica. Kada sam ga pitala zašto njegova prošlost ne važi po istim pravilima, odgovorio je: „Zato što sam muškarac.“ Potom sam ga pitala da li misli da bi porodica devojke koju opisuje prihvatila 37-godišnjeg razvedenog muškarca. O tome nije razmišljao – ispričala je.

Dodala je da stvarni odnosi ne funkcionišu na principu garancija.

– Nije tražio kompatibilnost, već garanciju da žena nema prošlost. Ali karakter, vrednosti i svakodnevno ponašanje određuju kvalitet veze, a ne nečija emotivna istorija – poručila je.

Društvene mreže preplavili komentari

Objava je izazvala veliku pažnju korisnika Instagrama, koji su u komentarima uglavnom kritikovali stavove muškarca.

Neki od komentara glasili su:

„Razvedeni bi trebalo da traže druge razvedene.“

„Ovakva drskost je neverovatna.“

„Najveći kritičari često imaju dvostruke standarde.“

„Nije ni čudo što raste usamljenost među muškarcima.“

Priča je ponovo otvorila raspravu o očekivanjima u partnerskim odnosima, dvostrukim standardima i tome gde je granica između ličnih preferencija i nerealnih zahteva.