Tokom letnjih meseci, kada temperature u Srbiji dostižu svoj maksimum, Turistička organizacija Srbije ističe akva parkove kao jednu od najatraktivnijih i najposećenijih destinacija za porodični odmor, rekreaciju i zabavu. Ovi kompleksi nude spoj adrenalina, relaksacije i osveženja, zbog čega su idealan izbor za jednodnevne izlete ili vikend beg iz grada.
U Srbiji danas postoji više akva parkova koji se izdvajaju raznovrsnim sadržajima, modernim bazenima i atrakcijama za sve uzraste – od dečjih zona i tobogana, do wellness i spa sadržaja.
Akva park Raj – Vrnjačka Banja
Jedan od najvećih i najmodernijih akva parkova u Srbiji, smešten u Vrnjačkoj Banji. Prostire se na oko 3,5 hektara i nudi bazene sa talasima, „lenju reku“, tobogane, dečje zone i brojne ugostiteljske sadržaje. Posebno je atraktivan za porodice i posetioce koji žele celodnevni boravak uz zabavu i relaksaciju.
Akva park Hollywood – Beograd (Ledine)
Smešten u blizini glavnog grada, ovaj akva park nudi veliki izbor bazena, tobogana i zona za relaksaciju. Zbog lokacije predstavlja idealno mesto za brzi beg iz grada i letnje osveženje bez dužeg putovanja.
Petroland akva park – Bački Petrovac
Jedan od najpoznatijih akva parkova u Vojvodini, sa velikim brojem adrenalinskih tobogana, bazenima različitih dubina i sadržajima za celu porodicu. Posebno je popularan među mlađom publikom zbog atraktivnih vodenih atrakcija.
Akva park „Podina“ – Sokobanja
Smešten u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa, ovaj akva park nudi kombinaciju sportskih i rekreativnih sadržaja. Pored bazena i tobogana, posetiocima je na raspolaganju i poluolimpijski bazen.
Akva park Jagodina
Jedan od najposećenijih akva parkova u Srbiji, poznat po bogatoj ponudi sadržaja – od velikih tobogana i bazena sa talasima, do dečjih zona i „lenje reke“. Nalazi se u okviru turističkog kompleksa koji uključuje i druge atrakcije.
S klub Jakovo – Beograd
Popularan akva park u blizini Beograda, koji nudi veliki broj bazena, tobogana i prostora za opuštanje. Tokom letnje sezone predstavlja jedno od najposećenijih mesta za dnevni boravak na vodi.
Akva park „Vidik“ – Lazarevac
Manji, ali funkcionalan akva park koji pruža prijatno letnje osveženje za posetioce iz šireg beogradskog regiona. Idealan za porodične posete i kraći boravak.
Akva park „Izvor“ – Aranđelovac
Smešten u okviru hotelsko-turističkog kompleksa, ovaj akva park kombinuje bazene sa termalnom vodom, wellness i spa sadržaje, što ga čini pogodnim i za opuštanje i za rekreaciju.
Akva park terme Ždrelo – Petrovac na Mlavi
Poznat po termalnoj vodi i spa sadržajima, ovaj kompleks pruža celogodišnje uživanje, sa posebnim akcentom na relaksaciju i zdravstveni turizam.
Akva park Ub – Ub
Manji lokalni akva park koji predstavlja važno letnje osveženje za stanovnike ovog dela Srbije. Nudi osnovne vodene atrakcije i porodičnu atmosferu.
Akva park Doljevac – Doljevac
Akva park u južnoj Srbiji koji je prilagođen lokalnim posetiocima i porodičnim izletima, sa bazenima i sadržajima za decu i odrasle.
Leto koje se provodi u vodi
Akva parkovi u Srbiji danas predstavljaju važan deo letnje turističke ponude. Njihova prednost je dostupnost – najčešće su udaljeni svega sat do dva vožnje od većih gradova – kao i raznovrsnost sadržaja koji omogućavaju uživanje za sve generacije.
Bilo da tražite adrenalinske tobogane, porodičnu zabavu ili opuštanje u termalnim bazenima, akva parkovi širom Srbije nude savršeno rešenje za letnje vrućine i nezaboravne trenutke sa porodicom i prijateljima.
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