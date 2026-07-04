Tokom letnjih meseci, kada temperature u Srbiji dostižu svoj maksimum, Turistička organizacija Srbije ističe akva parkove kao jednu od najatraktivnijih i najposećenijih destinacija za porodični odmor, rekreaciju i zabavu. Ovi kompleksi nude spoj adrenalina, relaksacije i osveženja, zbog čega su idealan izbor za jednodnevne izlete ili vikend beg iz grada.

U Srbiji danas postoji više akva parkova koji se izdvajaju raznovrsnim sadržajima, modernim bazenima i atrakcijama za sve uzraste – od dečjih zona i tobogana, do wellness i spa sadržaja.

Akva park Raj – Vrnjačka Banja

Jedan od najvećih i najmodernijih akva parkova u Srbiji, smešten u Vrnjačkoj Banji. Prostire se na oko 3,5 hektara i nudi bazene sa talasima, „lenju reku“, tobogane, dečje zone i brojne ugostiteljske sadržaje. Posebno je atraktivan za porodice i posetioce koji žele celodnevni boravak uz zabavu i relaksaciju.

Akva park Hollywood – Beograd (Ledine)

Smešten u blizini glavnog grada, ovaj akva park nudi veliki izbor bazena, tobogana i zona za relaksaciju. Zbog lokacije predstavlja idealno mesto za brzi beg iz grada i letnje osveženje bez dužeg putovanja.

Petroland akva park – Bački Petrovac

Jedan od najpoznatijih akva parkova u Vojvodini, sa velikim brojem adrenalinskih tobogana, bazenima različitih dubina i sadržajima za celu porodicu. Posebno je popularan među mlađom publikom zbog atraktivnih vodenih atrakcija.

Akva park „Podina“ – Sokobanja

Smešten u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa, ovaj akva park nudi kombinaciju sportskih i rekreativnih sadržaja. Pored bazena i tobogana, posetiocima je na raspolaganju i poluolimpijski bazen.

Akva park Jagodina

Jedan od najposećenijih akva parkova u Srbiji, poznat po bogatoj ponudi sadržaja – od velikih tobogana i bazena sa talasima, do dečjih zona i „lenje reke“. Nalazi se u okviru turističkog kompleksa koji uključuje i druge atrakcije.

S klub Jakovo – Beograd

Popularan akva park u blizini Beograda, koji nudi veliki broj bazena, tobogana i prostora za opuštanje. Tokom letnje sezone predstavlja jedno od najposećenijih mesta za dnevni boravak na vodi.

Akva park „Vidik“ – Lazarevac

Manji, ali funkcionalan akva park koji pruža prijatno letnje osveženje za posetioce iz šireg beogradskog regiona. Idealan za porodične posete i kraći boravak.

Akva park „Izvor“ – Aranđelovac

Smešten u okviru hotelsko-turističkog kompleksa, ovaj akva park kombinuje bazene sa termalnom vodom, wellness i spa sadržaje, što ga čini pogodnim i za opuštanje i za rekreaciju.

Akva park terme Ždrelo – Petrovac na Mlavi

Poznat po termalnoj vodi i spa sadržajima, ovaj kompleks pruža celogodišnje uživanje, sa posebnim akcentom na relaksaciju i zdravstveni turizam.

Akva park Ub – Ub

Manji lokalni akva park koji predstavlja važno letnje osveženje za stanovnike ovog dela Srbije. Nudi osnovne vodene atrakcije i porodičnu atmosferu.

Akva park Doljevac – Doljevac

Akva park u južnoj Srbiji koji je prilagođen lokalnim posetiocima i porodičnim izletima, sa bazenima i sadržajima za decu i odrasle.

Leto koje se provodi u vodi

Akva parkovi u Srbiji danas predstavljaju važan deo letnje turističke ponude. Njihova prednost je dostupnost – najčešće su udaljeni svega sat do dva vožnje od većih gradova – kao i raznovrsnost sadržaja koji omogućavaju uživanje za sve generacije.

Bilo da tražite adrenalinske tobogane, porodičnu zabavu ili opuštanje u termalnim bazenima, akva parkovi širom Srbije nude savršeno rešenje za letnje vrućine i nezaboravne trenutke sa porodicom i prijateljima.