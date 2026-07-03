OVAN

POSAO: Nepovoljan je dan za postizanje bilo kakvog dogovora ili zvaničnog sporazuma. Sve što planirate ima potencijal da se odloži ili da ne uspe zbog nedostatka volje obe strane.

LJUBAV: Veza je ušla u fazu kada ne samo da iritirate jedno drugo nego se inatite i ne želite da rešite probleme. Ukoliko nastavite ovim tempom kraj veze će doći jako brzo.

ZDRAVLJE: Najosetljivi su nervi, disajni organi i kosti. Bićete neraspoloženi, skloni depresiji. Imaćete subjektivan utisak da nikad nećete izaći iz loše poslovno emotivne faze.

BIK

POSAO: Prilično ste prilagodljivi. Ne slažete u potpunosti sa idejama nadređene osobe, ali prilično diplomatično neke ideje prihvatate, a za neke ukazujete da imaju slabosti.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je svedena na minimum. Niti imate potrebu da se čujete sa njim niti da se vidite. Nedostaje vam volja da radite na poboljšanju odnosa.

ZDRAVLJE: Pokušavate da uvedete određene promene u način ishrane. Verujete da ćete na taj način uspeti da poboljšate generalno imunitet, ali i da regulišete određene probleme.

BLIZANCI

POSAO: Situacija ne poslu je krajnje alarmantna. Posao stagnira duži vremenski period, vi ulažete zadnji atom snage u posao i to na žalost ne donosi nikakve rezultate.

LJUBAV: Imate simpatiju koju pokušavate da osvojite. Pričate joj različite priče, trudite se da budete zabavni i duhoviti. Za sada nema rezultata, jer druga strana misli da ste neozbiljni.

ZDRAVLJE: Disajni organi su jako osetljivi, naročito grlo. Bilo bi dobro da odradite preventivno sve što možete jer potencijalni problemi mogu trajati duži vremenski period.

RAK

POSAO: Prilično ste zadovoljni kako se razvija privatan biznis. Ambiciozni ste i imate ideju da proširite delatnost sa novim poslovnim saradnikom. Druga strana se još uvek ne izjašnjava.

LJUBAV: Neispunjeni ste emotivno. Imate naglašenu potrebu za ljubavlju, ali nemate ideju gde da upoznate partnera. Jako vas brine mogućnost da ne nađete svoju drugu polovinu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Nema pokazatelja nekih ozbiljnih zdravstvenih problema. Za vas bi bilo dobro da se pokrete u fizičkom smislu odlaskom na rekreaciju ili sport.

LAV

POSAO: Posao se odvija sasvim normalno u smislu da ste maksimalno odgovorni i fokusirani na obaveze. Brinu vas finansije koje ne samo da su ograničene nego i kasne.

LJUBAV: Osoba iz prošlosti se neplanirano vraća u vaš život. U prvom momentu ste izenađeni, a kasnije shvatate da emocija odavno nema i da sama konverzacija nema svrhu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa disajnim organima. Imate potencijal da ih izbegnete ukoliko preventivno odradite neke stvari. Ovo je tip problema koji može da se vraća.

DEVICA

POSAO: U situaciji ste da morate da preuzmete obaveze kolege. To vam prilično smeta, pošto ste zauzeti. Nervozni ste, jer vam je jasno da će posao da trpi zbog nenadanih promena.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Partner je neko ko vas razume, ume da vas opusti, ali u isto vreme i izazove. Posvećujete se u potpunosti voljenoj osobi.

ZDRAVLJE: Što se tiče zdravlja bilo bi dobro da obratite pažnju na srce. Ukoliko imate bilo kakve simptome nemojte očekivati da prođu sami od sebe nego se obratite lekaru za pomoć.

VAGA

POSAO: Posao se odvija bez ikakvog zastoja. Rezultati rada su odlični i vi nastavljate istim tempom dalje. Zadovoljni ste finansijama. Osećate se stabilno u poslovnom smislu.

LJUBAV: Odnos sa partnerom nije najbolji. Prilično ste nervozni i sve vas nervira. Nalazite mali milion stvari zbog kojih se žalite partneru. Vaše ponašanje mu ozbiljno smeta.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro i ne vidi se da je bilo šta ugroženo. U slučaju da ste na nekoj terapiji ona daje odlično rezultate. Povoljan je dan za redovne godišnje kontrole.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuju vas loše vesti vezane za proces suđenja. Situacija se ne odvija u vašu korist uprkos naporima advokata. To ste negde i očekivali, ali ipak vas pogađa neuspeh.

LJUBAV: U potpunosti ste posvećeni voljenoj osobi tako da gubite i deo svoje ličnosti. Imate potrebu da čujete šta partner misli o nekim stvarima i da na osnovu toga formirate svoj stav.

ZDRAVLJE: Glavni problem je vezan za psihičko zdravlje, a ne fizičko. Prilično ste neraspoloženi, depresivni. Sve gledate na negativan način i očekujete najgore.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Posao se odvija bez ikakvih teškoća. Uživate u brzoj realizaciji poslovnih obaveza. Osećate se samouvereno i uspešno.

LJUBAV: Ne zanima vas nijedna konkretna osoba. Međutim, skloni ste neobaveznom flertu čisto radi opuštene atmosfere i dobrog štimunga. Druga strana uživa u vašoj pažnji.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Jedini mogući problem je vezan za unos hrane. Prilično ste opušteni pa bi mogli da malo preterate sa količino unete hrane, pa čak i pića.

JARAC

POSAO: Prilično ste organizovani i jasno se podelili obaveze na prioritetne i manje važne. Danas dolazi do promene poslovnih planova i svi vaši planovi padaju u vodu.

LJUBAV: U potpunosti ste ispunjeni odnosom sa voljenom osobom. Druga strana na sve načine želi da vam pokaže dubinu i stabilnost svojih emocija. Osećate se voljeno.

ZDRAVLJE: Mogući su hronični problemi. Disajni organi su prilično osetljivi i na njih prvenstveno treba da obratite pažnju. U psihološkom smislu skloni ste neraspoloženju.

VODOLIJA

POSAO: Poslovna saradnja sa inostranim saradnicima odlično napreduje. Obe strane dosta ozbiljno prihvataju zajedički projekat i mnogo očekuju od njega. Predstoji vam uspeh.

LJUBAV: Potrebno vam je da budete sami i da se posvetite svojim potrebama. U toku je prekid komunikacije sa voljenom osobom, ali vas to ne uzbuđuje preterano.

ZDRAVLJE: Na polju zdravlja ne vide se ozbiljni problemi. Dan provodite napolju, baveći se rekreacijom ili sportom. U fizičkom smislu se osećate dobro, a u psihološkom stabilno.

RIBE

POSAO: Situacija na poslu je iritantna. Zbog nerazumevanja na polju komunikacije neke stvari su pogrešno odrađene i sada zahtevaju korekciju. Ne volite da stvari radite dva puta.

LJUBAV: Jako ste vezani za partnera. Imate potrebu da u pokažete koliko vam je stalo do njega. Uživate da brinete o njemu i na taj način pokažete svoje duboke i iskrene emocije.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Skloni ste hroničnim odnosno dobro poznatim problemima koji su uglavnom vezani za variranje pritiska i raspoloženja.