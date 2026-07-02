3. jula 2026. godine duboka ljubav stiže u živote tri horoskopska znaka.

Direktno kretanje Lilit podseća nas da je prava ljubav i dalje moguća, ma koliko svet ponekad delovao surov i zastrašujući.

Ovog petka imamo priliku da ostvarimo ono što želimo, pre svega zato što nas tokom ovog tranzita ne sputava strah. Lilit donosi energiju koja nam daje hrabrost da se odvažimo na ono za šta ranije nismo imali smelosti. Naučili smo da i ljubav zahteva trud, pa ga sada ulažemo – i to se isplati.

Upravo ova tri horoskopska znaka od 3. jula pronalaze duboku ljubav.

Bik

Iako ste dugo gradili zid između sebe i iskrenih romantičnih osećanja, kada je ljubav prava, ona ipak pronađe put do vas.

Pod uticajem direktne Lilit otvarate se mogućnosti da pronađete ljubav. Ne možete zauvek ostati zatvoreni. Istina je da, uprkos razočaranjima iz prošlosti, i dalje čeznete za dubokom i iskrenom ljubavlju. Pored sebe imate osobu koja zaista vredi, pa nema razloga da je držite na distanci. Istina je da ljubav ponekad boli, ali nije uvek tako. Zato ovog petka otvorite srce i dozvolite sebi da budete srećni. Sasvim je u redu.

Vaga

Energija Lilit izvlači iz vas sav šarm i sposobnost zavođenja po kojima ste poznati, Vago. Ipak, flert pod uticajem ovog tranzita nije površan niti vodi kratkotrajnim avanturama – već nečemu mnogo ozbiljnijem.

Najlepše od svega je što ste spremni za to. Osećate da je došlo vreme da u vaš život uđe velika i romantična ljubav. Dugo ste čekali i možda je upravo sada trenutak za promenu. Ljubav vas pronalazi zato što ste potpuno otvoreni. Da bi ljubav ušla u naš život, moramo biti spremni da je prihvatimo. Vi jeste – i zato vam sada dolazi.

Ribe

Ovog petka naći ćete se u situaciji koja vam donosi duboku, gotovo duhovnu povezanost s jednom osobom. Nešto vas kod nje neodoljivo privlači i budi iskreno interesovanje, što se ne dešava često.

Radoznalost se ubrzo pretvara u zaljubljenost. Uz podršku direktne Lilit, ta početna privlačnost prerasta u prava i duboka osećanja – a vi zbog toga nećete imati nijednu zamerku.

Ljubav ovog puta privlačite bez očaja i potrebe da popunite prazninu. Naprotiv, dolazi upravo zato što ste unutrašnje mirni i zadovoljni sobom. Ne tražite vezu da biste bili kompletni, pa je upravo zbog toga ljubav koja vam dolazi iskrena, čista i duboka. Želite srodnu dušu – i upravo takvu povezanost biste mogli da pronađete, piše Your Tango.