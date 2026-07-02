Njegovo pojavljivanje izazvalo je probleme u saobraćaju, oštećenje opreme i reakciju nadležnih službi koje su pokušavale da ga bezbedno vrate ka vodi.

Džin od tonu šetao ulicama

Nil, petogodišnji morski slon, pojavio se na kopnu prošle nedelje. Iako izlazak ovih životinja na obalu u ovo doba godine nije neuobičajen, ovog puta njegova veličina i kretanje kroz naseljeni deo izazvali su veliku pažnju.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se džinovski morski sisar polako kreće putem, dok službenici Odeljenja za prirodne resurse i životnu sredinu pokušavaju da ga usmere nazad ka moru koristeći motke i veliki komad kartona.

U jednom trenutku Nil prilazi parkiranom kombiju, ali vozač uspeva da se na vreme skloni.

Rušio stubove i blokirao saobraćaj

Građani su sa nevericom posmatrali kako morski slon ruši saobraćajne stubove i prepreke koje su mu se našle na putu.

Na društvenim mrežama mnogi su ga opisali kao "potpuno neukrotivog", dok su snimci njegovog kretanja za kratko vreme postali viralni.

Podeljene reakcije javnosti

Dok su jedni podržali intervenciju nadležnih zbog bezbednosti ljudi i same životinje, drugi smatraju da su službenici trebalo da ostave Nila na miru.

Prema njihovom mišljenju, morski slon se ponašao potpuno prirodno za svoju vrstu i nije ga trebalo uznemiravati.

Građanima izdato upozorenje

Nadležne službe naglasile su da se prema životinji postupa pažljivo i da nijedna od primenjenih metoda ne nanosi štetu.

Građanima je savetovano da se drže na udaljenosti od najmanje 20 metara i da se mirno udalje ukoliko morski slon krene ka njima.

U saopštenju je posebno istaknuto da je:

"Nil divlja životinja kojoj su potrebni prostor, poštovanje i sloboda."

Zašto morski slonovi izlaze na obalu?

Stručnjaci objašnjavaju da morski slonovi prirodno izlaze na kopno tokom određenih perioda godine kako bi se odmorili i promenili krzno.

Zbog toga ovakvi prizori u pojedinim delovima Tasmanije nisu neuobičajeni, iako retko koja životinja izazove toliku pažnju kao Nil, čija težina dostiže oko jedne tone.

Njegova neobična šetnja još jednom je pokazala koliko susret ljudi i divljih životinja može biti nepredvidiv, ali i koliko je važno poštovati njihov prostor i postupati oprezno.