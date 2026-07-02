Iznad horizonta formirao se oblak gotovo savršenog geometrijskog oblika, koji je mnoge podsetio na ogromnu "nebesku pečurku" ili čak na svemirski brod.

Fotografije ovog nesvakidašnjeg prizora brzo su se proširile internetom, dok su meteorolozi objasnili da se iza spektakularnog izgleda krije moćan atmosferski proces.

Stručnjaci otkrili šta je zapravo viđeno na nebu

Prema navodima meteorološke mreže Istramet, reč je o oblaku poznatom kao Cumulonimbus incus, koji predstavlja zrelu fazu snažno razvijenog olujnog oblaka.

Procenjuje se da je vrh oblaka iznad centralne Istre dostigao visinu od čak 12 kilometara, gde je udario u stabilan sloj atmosfere – tropopauzu. Zbog toga nije mogao da nastavi rast u visinu, već se proširio horizontalno i formirao karakterističan spljošteni vrh nalik nakovnju ili džinovskoj pečurki.

Kako nastaje ovaj spektakularni fenomen?

Fenomen nastaje kada snažne uzlazne struje toplog i vlažnog vazduha velikom brzinom dospeju u više slojeve atmosfere, noseći ogromne količine vlage.

Kada oblak dostigne tropopauzu, nailazi na svojevrsnu prirodnu barijeru koja sprečava dalji vertikalni razvoj. Tada se vazdušna masa širi u svim pravcima, stvarajući impresivan oblik koji privlači pažnju posmatrača.

Iza prelepog prizora krije se opasno nevreme

Iako je sa velike udaljenosti oblak delovao mirno i gotovo nestvarno, stručnjaci upozoravaju da ovakav fenomen zapravo ukazuje na veoma snažan olujni sistem.

U njegovom središtu često se razvijaju jaki pljuskovi, grmljavina, olujni vetar, a lokalno je moguća i pojava grada.

Ovaj prizor još jednom pokazuje koliko priroda može biti istovremeno zadivljujuća i moćna, jer se iza jednog od najlepših oblaka na nebu često krije ogromna količina atmosferske energije.