Godinama su tuje bile gotovo nezaobilazan izbor u domaćim dvorištima. Sadile su se u pravilnim redovima kako bi formirale gustu zelenu barijeru koja štiti privatnost i jasno odvaja parcelu od okoline. Međutim, trendovi u uređenju eksterijera poslednjih godina značajno su se promenili, pa tuje sve češće ustupaju mesto prirodnijim i raznovrsnijim biljnim vrstama.

Prema mišljenju stručnjaka za hortikulturu, savremeni vrtovi sve više teže prirodnom izgledu, bogatstvu boja i većoj povezanosti sa lokalnim ekosistemom. Upravo zbog toga mnogi vlasnici kuća odustaju od monotonih zelenih zidova i biraju biljke koje se menjaju tokom godišnjih doba, cvetaju i privlače korisne insekte i ptice.

Zašto tuje gube popularnost?

Iako su decenijama bile simbol urednog dvorišta, tuje imaju nekoliko nedostataka. Ne cvetaju, ne šire miris i tokom cele godine izgledaju gotovo identično, zbog čega mnogi smatraju da prostoru daju jednoličan i statičan izgled.

Osim toga, zahtevaju redovno održavanje. Potrebno ih je često zalivati, prihranjivati i orezivati kako bi zadržale gustinu i zdrav izgled. Ukoliko se ne neguju pravilno, sklone su sušenju i stvaranju praznina koje narušavaju izgled žive ograde.

Biljke koje uspešno mogu zameniti tuje

Savremeni pejzažni dizajn favorizuje raznovrsne zasade koji unose dinamiku u dvorište i menjaju izgled iz sezone u sezonu.

Tisa je odličan izbor za one koji žele gustu i elegantnu živu ogradu, ali sa prirodnijim izgledom od tuja.

Hortenzije mogu formirati raskošnu cvetnu ogradu visoku i do dva metra. Tokom leta pretvaraju dvorište u pravi cvetni spektakl.

Grab i bukva predstavljaju tradicionalno rešenje koje odlično podnosi orezivanje. Njihova prednost je što tokom godine menjaju boju lišća, pa vrt nikada ne izgleda isto.

Šimšir i berberis pogodni su za niže i srednje visoke ograde. Posebno je zanimljiv berberis čiji crvenkasti tonovi unose dodatnu dinamiku u prostor.

Trnjina i dženarika idealne su za ljubitelje prirodnog i rustičnog izgleda. U proleće obilno cvetaju, a njihovi plodovi privlače brojne ptice.

Bršljan i divlja loza predstavljaju brzo rešenje za formiranje zelenog zida uz postojeće ograde ili pergole. Posebno je atraktivna divlja loza koja tokom jeseni poprima intenzivne crvene nijanse.

Ukrasne trave osvajaju dvorišta

Poslednjih godina veliku popularnost stiču i ukrasne trave koje unose potpuno novu dimenziju u uređenje vrta. Za razliku od klasičnih živih ograda, one prostoru daju pokret, teksturu i zvučni efekat.

Među najtraženijim vrstama nalazi se kineski miskant, poznat po impresivnoj visini i dekorativnim cvastima. Njegove stabljike se njišu na vetru i stvaraju prijatnu, opuštajuću atmosferu koja dvorištu daje poseban karakter.

Žive ograde od vrbe – trend koji osvaja Evropu

Sve više ljubitelja prirodnog vrtlarstva odlučuje se i za žive ograde od vrbe. Reč je o pletenim konstrukcijama od vrbovog pruća koje se vremenom ukorenjuju i razvijaju u jedinstvene zelene zidove.

Osim što pružaju privatnost i hladovinu, ovakve ograde predstavljaju ekološko rešenje koje se savršeno uklapa u prirodno okruženje.

Stručnjaci savetuju da se prilikom planiranja dvorišta inspiracija traži u prirodi, a ne u zastarelim trendovima. Savremeni vrt nije samo zaštita od pogleda komšija, već prostor koji treba da bude prijatan, živopisan i atraktivan tokom cele godine.