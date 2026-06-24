Leto i visoke temperature znače više vremena provedenog napolju, ali istovremeno mogu povećati rizik od provala u domove. Prema rečima bivšeg detektiva Marka Kananura, upravo tokom letnjih meseci mnogi vlasnici kuća nesvesno prave propuste koji provalnicima olakšavaju ulazak u objekat.

Stručnjak upozorava da kriminalci često traže najlakši način da dođu do cilja, a određene navike vlasnika nekretnina mogu im značajno pomoći u tome.

Alat ostavljen u dvorištu može biti poziv za provalnike

Jedna od najčešćih grešaka jeste ostavljanje alata i opreme na otvorenom prostoru nakon završetka poslova u dvorištu.

Merdevine, čekići, alati za baštu i druga oprema mogu poslužiti provalnicima kao sredstvo za lakši pristup kući ili za nasilno otvaranje vrata i prozora.

Zbog toga Kananur savetuje da se sav alat nakon upotrebe odloži u šupu, garažu ili drugi zatvoreni prostor koji nije vidljiv prolaznicima.

„Provalnici traže najjednostavnije rešenje, a ostavljena oprema može im uštedeti vreme i trud“, upozorava bivši detektiv.

Posmatrajte svoj dom očima lopova

Kananur preporučuje vlasnicima kuća da povremeno obiđu svoju nekretninu i pokušaju da uoče potencijalne bezbednosne propuste.

Posebnu pažnju trebalo bi obratiti na stanje kapija, ograda, brava i svih ulaznih tačaka koje bi mogle predstavljati slabu kariku u zaštiti doma.

Ulazna vrata su često glavna meta

Iako mnogi smatraju da provalnici najčešće ulaze kroz zadnji deo kuće, iskustvo bivšeg detektiva pokazuje drugačije.

Veliki broj provala događa se upravo kroz ulazna vrata, zbog čega je važno da ona uvek budu zaključana kada niko nije kod kuće.

Dodatne sigurnosne brave i sistemi zaštite mogu značajno otežati pokušaj neovlašćenog ulaska.

Ne zaboravite na prozore

Pored vrata, prozori su jedna od najčešćih tačaka kroz koje provalnici pokušavaju da uđu u objekat.

Pre svakog izlaska iz kuće preporučuje se provera da li su svi prozori zatvoreni i zaključani. Takođe, ključeve ne treba ostavljati u bravama, jer to može olakšati posao lopovima.

Društvene mreže mogu otkriti da niste kod kuće

Još jedna greška koju mnogi prave tokom letnjih odmora jeste objavljivanje fotografija i informacija sa putovanja u realnom vremenu.

Takve objave mogu jasno pokazati da je dom prazan i da vlasnici neće biti prisutni duži vremenski period.

„Ne biste ostavili poruku na kući da vas nema dve nedelje, pa nemojte to raditi ni na internetu“, poručuje Kananur.

Zbog toga stručnjaci savetuju da fotografije i utiske sa putovanja objavite tek nakon povratka kući.

Rasveta i video-nadzor kao dodatna zaštita

Kao dodatnu meru bezbednosti, bivši detektiv preporučuje postavljanje spoljne rasvete sa senzorima pokreta i sistema video-nadzora.

Ovakva oprema može delovati odvraćajuće na potencijalne provalnike, a u slučaju incidenta pomoći nadležnim organima u identifikaciji počinilaca i prikupljanju dokaza.