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Mnogi ovo ostavljaju u dvorištu, a baš to pomaže provalnicima da uđu u kuću
Provalnici traže najjednostavnije rešenje, a ostavljena oprema može im uštedeti vreme i trud
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