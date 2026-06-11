Poznati hvatač zmija Vladica Stanković objavio je snimak sa još jedne intervencije, ali ovoga puta akcija nije prošla bez nezgode. Dok je pokušavao da uhvati zmiju koja se sakrila među ciglama ispod stepeništa, gmizavac mu je u jednom trenutku uzvratio i ugrizao ga za ruku.

Na snimku se vidi kako Vladica bez većih problema izvlači zmiju iz skrovišta, ali kada je krenuo da je ubaci u džak, životinja se naglo otrgla i zgrabila ga.

– Jao, majko moja! – čuje se na snimku.

U pozadini se potom čuje ženski glas koji upozorava:

– Pazi, ujede te!

Iako je situacija delovala dramatično, Vladica je ostao pribran i nastavio da kontroliše zmiju, pokušavajući da oslobodi ruku.

Snimak je brzo privukao pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su u komentarima istakli koliko je posao hvatanja zmija rizičan čak i za one koji imaju veliko iskustvo.

Šta uraditi ako sretnete zmiju?

Vladica je više puta upozoravao da građani ne pokušavaju sami da hvataju zmije, bez obzira na to da li veruju da su otrovne ili ne.

– Većina zmija koje srećemo u Srbiji nije opasna za ljude. Najvažnije je da ostanete mirni, ne prilazite životinji i pustite je da nastavi svojim putem – poručio je ranije.

Prema njegovim rečima, najveći broj ujeda događa se upravo kada ljudi pokušaju da uhvate, pomere ili ubiju zmiju.

Koje su otrovnice u Srbiji?

U Srbiji žive tri vrste otrovnih zmija:

poskok, koji se smatra najotrovnijom evropskom zmijom,

šarka,

planinska šarka, koja je veoma retka.

Sve ostale vrste, poput belouške, smuka ili ribarice, nisu opasne za čoveka.

Stručnjaci zato savetuju da se pri susretu sa zmijom ne pravi panika, već da se životinji ostavi dovoljno prostora da se sama udalji. Tako se izbegavaju i neprijatne situacije poput one koju je ovog puta doživeo i sam Vladica Stanković.