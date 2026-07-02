Treći jul donosi važne razgovore, neočekivane uvide i potrebu da neke stvari konačno postavite na svoje mesto. Danas sitnice mogu otkriti mnogo više nego što mislite. Nekima će trebati strpljenje, a nekima hrabrost da preseku ono što dugo odlažu. Tarot poručuje: odluke donete iz besa, nervoze ili inata retko ispadnu dobre. Smirenost i iskrenost danas su najveći saveznici.

Ovan – Sedam štapova

Neko bi danas mogao da dovede u pitanje vaše odluke. Nemojte odmah ulaziti u raspravu. Najjači utisak ostavićete ako ostanete mirni i sigurni u sebe. Na poslu branite svoj stav, ali bez nepotrebnog konflikta.

Bik – Vitez pehara

Dan donosi lepu poruku, poziv ili prijatan susret. Emocije su naglašene, ali ne idealizujte ljude samo zato što lepo pričaju. Reči su važne, ali dela još važnija.

Blizanci – Kralj pentakla

Odličan dan za sređivanje finansija, papirologije i planova. Fokusirajte se na konkretne poteze i ne trošite energiju na nebitne stvari. Stabilnost vam danas ide u prilog.

Rak – Dva pehara

Dobar dan za pomirenje, iskren razgovor i jačanje odnosa. Ako imate nešto važno da kažete, ne odlažite. Emotivni odnosi danas mogu napraviti lep pomak.

Lav – Devetka štapova

Umor vas sustiže. Pokušavate sve da držite pod kontrolom, ali vreme je da priznate da vam treba predah. Ne preuzimajte nove obaveze dok ne završite stare.

Devica – As mačeva

Danas dolazi jasnoća. Odgovor koji dugo čekate mogao bi konačno da stigne. Iskren razgovor ili važna odluka pomoći će vam da presečete dilemu.

Vaga – Šest pehara

Nešto iz prošlosti ponovo dolazi u fokus. Moguće je javljanje stare ljubavi, prijatelja ili uspomene koja budi emocije. Lepo je prisetiti se, ali odluke donosite iz sadašnjosti.

Škorpija – Paž štapova

Nova ideja, vest ili poznanstvo vraćaju vam entuzijazam. Dan je odličan za nove početke, učenje i zanimljive razgovore. Pratite ono što vas privlači, ali ne gubite meru.

Strelac – Osmica pentakla

Možda dan neće biti spektakularan, ali će biti produktivan. Fokus, disciplina i strpljenje danas donose rezultate. Sve što radite sada, kasnije će se isplatiti.

Jarac – Mesec

Ne verujte baš svakoj misli koja vam danas prođe kroz glavu. Nervoza i sumnje mogu zamagliti realnu sliku. Proverite informacije pre nego što donesete važan zaključak.

Vodolija – Carica

Tražićete mir, lepotu i sklad. Dan je idealan za sređivanje doma, kreativne projekte i emotivne razgovore. Posvetite pažnju sebi i svom okruženju.

Ribe – Točak sreće

Planovi mogu da se promene u sekundi, ali ne nužno loše. Neočekivane vesti ili prilike mogu vam otvoriti nova vrata. Budite fleksibilni i spremni na promene.