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Tarot horoskop za 3. jul: Ovan da ne ulazi u rasprave, Škorpija neka prati instinkt
Danas sitnice mogu otkriti mnogo više nego što mislite. Nekima će trebati strpljenje, a nekima hrabrost da preseku ono što dugo odlažu
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