Ljudi se odlučuju na preljubu iz raznih razloga, a veoma često seks ima važnu ulogu.

Istraživanje koje je sproveo sajt Victoria Milan, mreža za povezivanje ljudi koji su u braku i vezi, otkrilo je da je oralni seks veoma važna stavka među ljudima koji varaju svoje partnere.

U okviru istraživanja učestvovalo je ukupno 9.107 ljudi kojima je postavljeno pitanje šta su njihovi prioriteti kada je seksualni odnos u pitanju.

Prema dobijenim rezultatima, oni koji nisu ljubitelji oralnog seksa, moraće da se potrude da nađu svog drugog ljubavnog partnera, budući da 65 odsto žena i 68 odsto muškaraca ne bi uopšte razmišljalo o drugoj vezi, odnosno prevari, bez upražnjavanja oralnog seksa.

Većina njih smatra oralni seks veoma važnim delom bilo kakve seksualne aktivnosti u vezi. Tako se 72 odsto žena i 85 odsto muškaraca izjasnilo da je oralnom seksu mesto u svakom krevetu.

Među muškarcima, ovakvu vrstu vođenja ljubavi najviše vole Španci (80 odsto), Britanci (79 odsto) i Francuzi (76 odsto), dok su među ženama najzastupljenije Špankinje (84 odsto), Francuskinje (83 odsto) i Britanke (82 odsto).