Ako ste primetili da se ptice često zadržavaju na vašem prozoru ili balkonu, prema feng šuiju to nije slučajna pojava. Stručnjaci za ovu drevnu kinesku filozofiju tvrde da ptice u prostoru nose simboliku poruka, promena i dolaska dobrih vesti.

U feng šuiju se veruje da dom neprestano razmenjuje energiju sa okruženjem, a prozori i balkoni imaju posebnu ulogu jer predstavljaju „ulaze“ kroz koje energija ulazi i izlazi. Kada se ptice ponavljano pojavljuju upravo na tim mestima, to se tumači kao znak da se energija u vašem životu menja – najčešće u pozitivnom smeru.

Poruka dobrih vesti i novih početaka

Ptice su u mnogim kulturama simbol slobode, pokreta i veze sa prirodom, a u feng šuiju se smatraju glasnicima. Njihovo zadržavanje na prozoru ili balkonu često se povezuje sa dolaskom dobrih vesti, novim prilikama ili završetkom jednog i početkom novog životnog poglavlja.

Ako se ista ptica često vraća ili se duže zadržava, veruje se da poruka ima jači značaj – kao znak zaštite doma i ukućana ili potvrda da se energija u prostoru pravilno kreće.

Važan uslov: kakav vam je dom?

Feng šui naglašava da simbolika ptica dolazi do izražaja samo ako je prostor čist, provetren i uredan. Dom u kojem ima svetlosti, svežeg vazduha i reda smatra se „otvorenim“ za pozitivne promene. U takvom okruženju, dolazak ptica tumači se kao dobar znak.

Naravno, postoje i sasvim praktični razlozi – ptice često sleću na visoka i mirna mesta radi odmora ili osmatranja. Ipak, feng šui naglašava da učestalo ponavljanje nikada nije bez značenja.

Značenje zavisi i od vrste ptice

Prema feng šui tumačenjima:

Vrapci i manje ptice simbolizuju radost, lakše porodične vesti i svakodnevnu sreću

Golubovi se povezuju sa mirom, pomirenjem i emotivnom stabilnošću

Lastavice su znak blagostanja i sreće u domu

Ptice pevačice nose energiju harmonije i kreativnosti

Zato, sledeći put kada ptica sleti na vaš prozor ili balkon, feng šui savetuje da obratite pažnju – možda vam prostor i okruženje šalju poruku da dolaze pozitivne promene.