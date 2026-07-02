Opekotine od sunca prate crvenilo, zatezanje i osećaj pečenja, a u narodu se i dalje često koristi savet da se koža maže jogurtom ili kiselim mlekom. Iako ovaj „trik“ mnogi i dalje praktikuju, stručnjaci upozoravaju da takvi postupci mogu više da štete nego da pomognu.

Mlečni proizvodi nisu rešenje za opekotine

Primena jogurta, kiselog mleka ili sličnih proizvoda na izgorelu kožu ne doprinosi njenom oporavku. Masnoća i proteini iz mlečnih proizvoda mogu formirati film na površini kože, što otežava prirodno hlađenje i oporavak.

Dodatni problem je i to što se na već oštećenoj koži mogu razviti iritacije, pa čak i infekcije, posebno ako se nanose proizvodi koji nisu sterilni.

Hladna voda kao prva pomoć

Najjednostavnija i najefikasnija prva pomoć kod blagih opekotina jeste hlađenje kože vodom.

Preporučuje se:

tuširanje mlakom do hladnom vodom 10–15 minuta

ili stavljanje hladnih, čistih obloga od tkanine natopljene vodom

Važno je izbegavati led direktno na koži, jer može dodatno oštetiti tkivo.

Aloe vera i pantenol kao najčešći izbor

Nakon hlađenja, koži je potrebna hidratacija i obnova.

Najčešće preporučeni preparati su:

gel aloe vere bez alkohola i parfema

bez alkohola i parfema pantenol u obliku pene ili spreja

Ovi preparati umiruju kožu, pomažu regeneraciju i ne zatvaraju toplotu u dubljim slojevima kože kao masne kreme.

Šta nikako ne treba raditi

Kod sunčevih opekotina treba izbegavati:

jogurt, pavlaku i druga mlečna sredstva

masne i teške kreme odmah nakon opekotina

grebanje ili bušenje plikova

Plikovi su prirodna zaštita kože i ne treba ih dirati, jer se time povećava rizik od infekcije.

Opekotine nisu samo površinski problem

Kod jačih opekotina telo gubi tečnost kroz oštećenu kožu, pa je važno unositi dovoljno vode tokom dana. Takođe se preporučuje odmor u rashlađenim prostorijama i izbegavanje fizičkog napora dok simptomi ne prođu.

Blaga crvenila obično prolaze za nekoliko dana, dok teže opekotine mogu trajati i do dve nedelje.

U slučaju jakog bola, pojave plikova, mučnine ili temperature, preporučuje se konsultacija sa lekarom.