Gabi Svježevski godinama se borila sa navikom grickanja noktiju, koja je počela još u detinjstvu i pratio je i u odraslom dobu. Iako je uglavnom izazivala samo povremene bolne zanoktice ili iritacije, početkom februara 2026. godine situacija je iznenada eskalirala u ozbiljan medicinski problem.

Ono što je u početku delovalo kao obična zanoktica, ubrzo se pretvorilo u tešku infekciju koja je zahtevala hitne intervencije lekara i operaciju pod opštom anestezijom.

“Mislila sam da je samo zanoktica”

Prvi simptomi pojavili su se 6. februara, kada je Gabi osetila jak bol i crvenilo oko nokta.

Kako je ispričala, pomislila je da je u pitanju uobičajena zanoktica, sa kojom se često suočavala zbog dugogodišnje navike grickanja noktiju.

Međutim, već narednog dana prst je postao izrazito otečen, što ju je navelo da se obrati lekaru.

Infekcija se brzo pogoršala

Na prvom pregledu prepisani su joj antibiotici i antibiotska mast, ali se stanje nije poboljšalo. Nekoliko dana kasnije završila je u hitnoj pomoći, gde su lekari pokušali da dreniraju apsces, ali bez uspeha.

Ubrzo je bol postao neizdrživ, a prst je poprimio tamnoljubičastu boju i počeo da pulsira.

“Probudila sam se plačući i bila na ivici nesvestice”, izjavila je.

Hitna operacija i strah od amputacije

Lekari su zatim sproveli hitnu hiruršku intervenciju i drenirali više apscesa, ali infekcija je i dalje bila ozbiljna.

Zbog težine stanja, Gabi je upućena specijalisti za hirurgiju šake, koji je ocenio da se radi o jednom od najtežih slučajeva infekcije koje je video kod mlade osobe.

Ubrzo je usledila operacija pod opštom anestezijom, tokom koje je uklonjeno mrtvo tkivo iz prsta. Postojala je i mogućnost da infekcija zahvati kost ili dovede do gubitka nokta, pa čak i dela prsta.

Srećom, nakon dodatnih pregleda potvrđeno je da amputacija nije potrebna i da se stanje stabilizuje.

Navika koja može imati ozbiljne posledice

Iako je oporavak uspešan, ovo iskustvo je potpuno promenilo njen pogled na naviku koju je ranije smatrala bezazlenom.

Gabi sada ističe da mnogi ne shvataju koliko grickanje noktiju može biti rizično, posebno zbog mogućnosti ozbiljnih infekcija koje se brzo šire.

Tokom godina je pokušavala da prestane, ali bez dugoročnog uspeha – od gorkih lakova do veštačkih noktiju, nijedna metoda nije dala trajne rezultate.

“Sada želim da prestanem zauvek”

Danas kaže da je odlučna da prekine ovu naviku i da svojim iskustvom upozori druge.

Iako i dalje povremeno ima poriv da gricka nokte, svesno se zaustavlja i pokušava da pronađe alternativne načine za kontrolu stresa.

Njena priča postala je upozorenje koliko i naizgled bezazlene navike mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija ako se zanemare duži vremenski period.