Ima i onih koji je, u slučaju da se baš stvrdne od soli, puste kroz toplu vodu, samo da speru ostatke mora. Ali da li je ovo pametno i da li štetimo zdravlju? Neprestano ležeći na mokrom peškiru, da li zaista rizikujemo da "uhvatimo" infekciju?

Stručnjak je objasnio šta se dešava ako uopšte ne operete peškir za plažu i koliko puta to treba da uradite tokom odmora. Kada ste na moru, koliko često perete peškir za plažu i da li ga perete uopšte? Kako je ovaj predmet prilično "glomazan", mnogi izbegavaju da nse rezervni, pa sa jednim peškirom pokušavaju da "izguraju" celo letovanje.

Kada je u pitanju pranje, većina se uopšte ne upušta u ovu radnju, samo je protresu i ostave da se osuši pošto je obično natopljena vodom.

Ima i onih koji je, u slučaju da se baš stvrdne od soli, puste kroz toplu vodu, samo da speru ostatke mora. Ali da li je ovo pametno i da li štetimo zdravlju? Neprestano ležeći na mokrom peškiru, da li zaista rizikujemo da "uhvatimo" infekciju?

Baš kao i "obični" peškiri za tuširanje, vlaga i vlažnost čine ih savršenim leglom za bakterije. Zato je najsigurniji način da se zaštitite od infekcije da operete peškir nakon svakog dana na plaži, kaže Angela Haris, menadžer za kontrolu infekcija za Tidelands Health.

U zavisnosti od materijala, najbolje je koristiti toplu vodu, kvalitetan deterdžent i ostaviti da se osuši na suncu, piše Lola.

Ako, pak, nemate vremena da svakodnevno perete peškire za plažu, obavezno ih okačite na sunčano i, po mogućnosti, vetrovito mesto da se što pre osuše, pre nego što se bakterije razmnože. Kada se peškir potpuno osuši, snažno ga protresite. Na taj način ćete eliminisati višak peska, koji je mnogo lakše ukloniti sa suvog nego sa mokrog.

Stručnjak upozorava i na korišćenje peškira koji su počeli da „čudno mirišu”. Moraju se oprati deterdžentom, kao i one koje je posle vas koristila osoba koja je bolesna, prehlađena, gripa itd... "Ako se pitate da li je peškir dovoljno čist za ponovnu upotrebu, onda je najbolje da ga operete. Samo pitanje je signal da je dugo korišćen i da je potrebno pranje", zaključio je stručnjak.