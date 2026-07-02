Džejmi Nikol postala je viralna nakon što je na društvenim mrežama podelila iskustvo iz prodavnice Victoria’s Secret, gde je, kako tvrdi, dala otkaz nakon samo dve nedelje rada. U videu koji je prikupio više od 600.000 pregleda, opisala je posao kao “grozno iskustvo”.

Glavni razlozi, kako navodi, bili su loša obuka, nedostatak jasnih instrukcija i narušeni odnosi sa nadređenima.

“Obuka je bila površna”

Džejmi je ispričala da je posao prihvatila kako bi se udaljila od ugostiteljstva, gde je godinama radila kao barista.

Prvih nekoliko dana obuke, kako kaže, delovalo je obećavajuće, ali se situacija brzo promenila kada je počela da radi samostalno.

Tvrdi da je obuka bila nedovoljna i da je od menadžera uglavnom dobijala kritike bez konkretnih uputstava, zbog čega se teško snalazila u prodavnici i internim pravilima.

Problemi u smeni i komunikaciji

Prema njenim rečima, tokom jedne smene nije imala pauzu, što je shvatila tek nakon što ju je na to upozorila koleginica. Kada je pitala menadžerku, navodno joj je rečeno da je sama trebalo da obrati pažnju.

Dodatno, istakla je da su slušalice za internu komunikaciju među zaposlenima često bile neispravne, što je dodatno otežavalo rad.

U jednom trenutku, tvrdi, morala je da napusti prodajni prostor zbog alergijske reakcije, ali je ubrzo preko slušalica dobila kritiku od menadžerke, pre nego što je stigla da objasni situaciju.

Odlazak i povratak starom poslu

Nakon stresne smene, Džejmi je, kako kaže, zaplakala tokom pauze i donela odluku da se više ne vraća na posao.

Odmah nakon toga otišla je na svoje ranije radno mesto, gde je dobila stari posao nazad.

“Pogodite ko je dobar radnik? Ja!”, zaključila je u svom viralnom videu, koji je izazvao brojne reakcije i podeljena mišljenja na mrežama.