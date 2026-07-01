Lokalne vlasti na Bledu sprovode pojačane kontrole javnih površina tokom letnjih meseci, posebno na obali između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice.

Zabranjeno kupanje i ležanje na travi

Na tom delu obale kupanje i zadržavanje u vidu ležanja nisu dozvoljeni, a za prekršioce je propisana novčana kazna od 200 evra.

Na zvaničnoj fejsbuk stranici „Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki“. je navedeno da redari svakodnevno obilaze teren i posebno kontrolišu priobalni pojas između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice.

Reč je o delu obale koji zbog prirodnog hlada često privlači turiste, ali koji nije namenjen za kupanje niti za zadržavanje u vidu ležanja. To je jasno označeno upozoravajućim tablama i dodatno je ograđeno.

Kazne su 200 evra

U objavi se navodi da se na terenu beleži veliki broj kršenja pravila, a za nepoštovanje propisa predviđena je kazna od 200 evra.

Istovremeno, posetiocima koji žele odmor u prirodi preporučuje se alternativna lokacija – prostor pod Stražom, gde su u hladu drveća uređeni prostori za odmor sa ležaljkama. Posebno je predviđen i deo za vlasnike kućnih ljubimaca, sa kućicama za pse.

„Svi koji žele odmor i opuštanje u prirodi upućujemo ka Straži, gde su u hladu drveća uređeni prostori za odmor sa ležaljkama. Poseban prostor namenjen je i četvoronožnim prijateljima, koji imaju na raspolaganju kućice za pse za udoban i miran boravak“, navodi se u objavi.

Turisti ogorčeni

Uvođenje ovakvih pravila i visoke kazne izazvalo je nezadovoljstvo i burne reakcije među brojnim turistima, kako domaćim tako i stranim, koji smatraju da su mere previše stroge, naročito tokom letnjih vrućina.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari:

„Šta si danas radila na poslu? Ništa, napisala sam kaznu od 200 evra čoveku koji je sedeo u hladu ispod drveta“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio:„Kako vas nije sramota, to je kršenje ljudskih prava… kakva pravila i kazne, zar smo se zato rodili?!“

Jedan komentar ukazuje na nelogičnost zabrana tokom toplotnog talasa: „Razumeo bih u normalnim danima, ali po ovoj vrućini uznemiravate ljude koji traže komadić hlada.“

Drugi korisnik je bio još oštriji: „Da li je uopšte dozvoljeno disati na Bledu?“ Dok jedan od komentara zaključuje: „Od kada je zabranjeno sesti u hlad po ovakvoj vrućini… stalno slušamo o toplotnim talasima i potrebi za boravkom u hladovini, a onda se ljudi kažnjavaju zbog toga.“