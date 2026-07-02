Halkidiki i ovog leta ostaje među omiljenim destinacijama turista iz Srbije, ali pitanje koje sve zanima pre polaska je isto - koliko para dnevno treba za hranu, piće i osnovne troškove?
Dobra vest je da i dalje možete proći sasvim korektno ako znate gde kupujete i gde jedete. Cene jesu više nego prošle godine, naročito kada je reč o girosu, sladoledu i ležaljkama, ali i dalje postoje mesta gde se može letovati bez ozbiljnog udara na budžet.
Najveća razlika u cenama vidi se po prstenovima: Kasandra je najskuplja, Sitonija nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, dok je Atos uglavnom mirniji i nešto povoljniji.
Kasandra: Najskuplji prsten, ali i najživlji
Hanioti, Pefkohori, Kalitea i Polihrono i dalje drže najviše cene jer su među najpopularnijim mestima za naše turiste.
Kafa je uglavnom između 2,5 i 4 evra.
Espreso košta oko 2,5 evra, kapućino 3-4 evra, dok ledena kafa ide od 4 do 5,5 evra.
Giros je ove godine ozbiljno poskupeo.
Prošlog leta pita giros se mogla naći za 4-4,5 evra, a sada je cena uglavnom 5 do 6,5 evra.
Pivo u kafićima košta 4-6 evra, kokteli 8-12 evra.
Kugla sladoleda ide od 2 do 3 evra, dok porodično pakovanje lako prelazi 12 evra.
U restoranima:
- Grčka salata: 8-12 evra
- Suvlaki porcija: 10-14 evra
- Lignje: 16-22 evra
- Riba: 20-35 evra
Ležaljke? Tu cene najviše variraju.
Na nekim plažama su besplatne uz piće, dok beach barovi traže minimum potrošnje od 20 do 50 evra po setu.
Sitonija: Najbolji odnos cene i kvaliteta
Nikiti, Metamorfosi, Neos Marmaras i Toroni mnogima su omiljeni jer nude lepše plaže i malo normalnije cene.
Kafa:
- Espreso: 2-2,5 evra
- Frape: 3-4 evra
Giros je uglavnom 4,5-5,5 evra.
Voda od 1,5 l u marketu je 0,50-0,80 evra.
Sokovi su 1,5-2,5 evra, pivo u marketu od 1,2 evra.
Ručak u taverni:
- Musaka: 11-14 evra
- Pasta: 10-15 evra
- Morski plodovi: 18-28 evra
Sitonija je odlična za porodice jer su marketi često povoljniji nego u Kasandri.
Atos: Mirniji, povoljniji, manje gužve
Jerisos, Uranopolis i okolna mesta biraju oni koji žele mirniji odmor.
Ovde su cene uglavnom nešto niže.
Kafa: 2-3 evra
Giros: 4-5 evra
Pivo: 3-5 evra
Ručak u restoranu za dve osobe može proći za 30–40 evra, što je znatno manje nego na Kasandri.
Cene u marketima: Ono što svi kupuju
Ovo su proizvodi koje Srbi najčešće kupuju čim stignu:
- Voda 1,5 l: 0,50-0,80 €
- Hleb: 1-1,5 €
- Mleko: 1,8-2,2 €
- Jaja (10 kom): 3-4 €
- Lubenica (kg): 0,80-1,5 €
- Breskve (kg): 2-3 €
- Trešnje (kg): 4-6 €
Koliko vam realno treba za 10 dana?
Ako ste već platili smeštaj i put, evo okvirne računice za trošak na licu mesta.
Štedljiva varijanta (2 osobe)
Market + giros + po jedno piće dnevno
oko 40-60 evra dnevno
400-600 evra za 10 dana
Srednja varijanta
Ručak u taverni + piće + kafa + sladoled
70-120 evra dnevno
700-1.200 evra za 10 dana
Komfor varijanta
Restorani + beach bar + kokteli
150+ evra dnevno
Jedno je sigurno - Halkidiki više nije jeftin kao nekad, posebno na Kasandri. Ali uz malo planiranja i pametnu kupovinu, i dalje može da prođe mnogo povoljnije nego što većina očekuje. Posebno ako deo obroka rešavate u apartmanu, a ne svaki dan u restoranu.
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