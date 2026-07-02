Halkidiki i ovog leta ostaje među omiljenim destinacijama turista iz Srbije, ali pitanje koje sve zanima pre polaska je isto - koliko para dnevno treba za hranu, piće i osnovne troškove?

Dobra vest je da i dalje možete proći sasvim korektno ako znate gde kupujete i gde jedete. Cene jesu više nego prošle godine, naročito kada je reč o girosu, sladoledu i ležaljkama, ali i dalje postoje mesta gde se može letovati bez ozbiljnog udara na budžet.

Najveća razlika u cenama vidi se po prstenovima: Kasandra je najskuplja, Sitonija nudi najbolji odnos cene i kvaliteta, dok je Atos uglavnom mirniji i nešto povoljniji.

Kasandra: Najskuplji prsten, ali i najživlji

Hanioti, Pefkohori, Kalitea i Polihrono i dalje drže najviše cene jer su među najpopularnijim mestima za naše turiste.

Kafa je uglavnom između 2,5 i 4 evra.

Espreso košta oko 2,5 evra, kapućino 3-4 evra, dok ledena kafa ide od 4 do 5,5 evra.

Giros je ove godine ozbiljno poskupeo.

Prošlog leta pita giros se mogla naći za 4-4,5 evra, a sada je cena uglavnom 5 do 6,5 evra.

Pivo u kafićima košta 4-6 evra, kokteli 8-12 evra.

Kugla sladoleda ide od 2 do 3 evra, dok porodično pakovanje lako prelazi 12 evra.

U restoranima:

Grčka salata: 8-12 evra

Suvlaki porcija: 10-14 evra

Lignje: 16-22 evra

Riba: 20-35 evra

Ležaljke? Tu cene najviše variraju.

Na nekim plažama su besplatne uz piće, dok beach barovi traže minimum potrošnje od 20 do 50 evra po setu.

Sitonija: Najbolji odnos cene i kvaliteta

Nikiti, Metamorfosi, Neos Marmaras i Toroni mnogima su omiljeni jer nude lepše plaže i malo normalnije cene.

Kafa:

Espreso: 2-2,5 evra

Frape: 3-4 evra

Giros je uglavnom 4,5-5,5 evra.

Voda od 1,5 l u marketu je 0,50-0,80 evra.

Sokovi su 1,5-2,5 evra, pivo u marketu od 1,2 evra.

Ručak u taverni:

Musaka: 11-14 evra

Pasta: 10-15 evra

Morski plodovi: 18-28 evra

Sitonija je odlična za porodice jer su marketi često povoljniji nego u Kasandri.

Atos: Mirniji, povoljniji, manje gužve

Jerisos, Uranopolis i okolna mesta biraju oni koji žele mirniji odmor.

Ovde su cene uglavnom nešto niže.

Kafa: 2-3 evra

Giros: 4-5 evra

Pivo: 3-5 evra

Ručak u restoranu za dve osobe može proći za 30–40 evra, što je znatno manje nego na Kasandri.

Cene u marketima: Ono što svi kupuju

Ovo su proizvodi koje Srbi najčešće kupuju čim stignu:

Voda 1,5 l: 0,50-0,80 €

Hleb: 1-1,5 €

Mleko: 1,8-2,2 €

Jaja (10 kom): 3-4 €

Lubenica (kg): 0,80-1,5 €

Breskve (kg): 2-3 €

Trešnje (kg): 4-6 €

Koliko vam realno treba za 10 dana?

Ako ste već platili smeštaj i put, evo okvirne računice za trošak na licu mesta.

Štedljiva varijanta (2 osobe)

Market + giros + po jedno piće dnevno

oko 40-60 evra dnevno

400-600 evra za 10 dana

Srednja varijanta

Ručak u taverni + piće + kafa + sladoled

70-120 evra dnevno

700-1.200 evra za 10 dana

Komfor varijanta

Restorani + beach bar + kokteli

150+ evra dnevno

Jedno je sigurno - Halkidiki više nije jeftin kao nekad, posebno na Kasandri. Ali uz malo planiranja i pametnu kupovinu, i dalje može da prođe mnogo povoljnije nego što većina očekuje. Posebno ako deo obroka rešavate u apartmanu, a ne svaki dan u restoranu.