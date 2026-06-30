Tokom letnjih meseci u Španiji temperature se najčešće kreću između 28 i 35 stepeni Celzijusa, dok u pojedinim delovima zemlje, posebno na jugu i u unutrašnjosti, mogu dostići i oko 45 stepeni. I pored toga, klima-uređaji nisu standard u svakom domaćinstvu. Prema podacima stručnjaka za nekretnine sa platforme Idealista, oko 41 odsto španskih domaćinstava poseduje klima uređaj.

Zbog toga se veliki broj stanovnika oslanja na tradicionalne metode rashlađivanja koje se prenose generacijama, a jedna od najpoznatijih je takozvana „blackout“ metoda.

Ova tehnika podrazumeva potpunu blokadu sunčeve svetlosti tokom najtoplijeg dela dana. Praksa je jednostavna: u ranim jutarnjim satima, najčešće između 8 i 9, Španci spuštaju spoljne roletne i zatvaraju prozore kako bi sprečili ulazak toplote u dom.

Prozori se ponovo otvaraju tek uveče, kada spoljna temperatura počne da opada. Posebno u domovima koji imaju spoljne grilje, ova metoda daje veoma dobre rezultate jer skoro u potpunosti sprečava prodor sunčeve svetlosti i zagrevanje unutrašnjeg prostora.

Stručnjaci sa portala Spainwise navode da se isti efekat može postići i u drugim zemljama, čak i bez specijalnih grilja, jednostavnim zatvaranjem roletni i zavesa tokom najtoplijeg dela dana.

Slična iskustva dele i korisnici platforme Reddit, koji ističu da je ovaj način rashlađivanja jedan od najčešćih u Španiji. Prema njihovim opisima, dnevna rutina se svodi na rano provetravanje, zatim zatvaranje doma tokom vrućine i ponovno otvaranje u večernjim satima.

Jedan od opisa naglašava da se kuća ponaša poput zatvorenog sistema u kojem se čuva postojeća hladnoća, dok se ulazak toplog vazduha sprečava tokom dana. Kada je unutrašnja temperatura niža od spoljašnje, prostor se drži zatvorenim, a provetravanje se vrši tek kada uslovi to dozvole.

Ovaj pristup dodatno uključuje i naviku izbegavanja izlaska napolje u najtoplijem delu dana, posebno između 14 i 17 sati, kada su temperature najviše i kada postoji povećan rizik od toplotnog udara.

Pored osnovne „blackout“ metode, mnogi koriste i dodatne jednostavne trikove, poput postavljanja vlažnih tkanina ili čaršava ispred otvorenih prozora. Isparavanje vode dodatno doprinosi osećaju rashlađivanja u prostoru, što ovu tehniku čini još efikasnijom u periodima ekstremnih vrućina, piše Kurir