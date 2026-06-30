Međutim, sa porastom cena smeštaja i vanpansiona, svake sezone se iznova pokreće priča o specifičnoj grupi gostiju. U regionalnoj javnosti oni su odavno dobili prepoznatljiv, često pogrdan naziv – „paradajz turisti“.

Reč je o posetiocima koji na odmor dolaze sa prenosivim frižiderima, unapred pripremljenom hranom i zalihama pića, a sve sa ciljem da maksimalno smanje troškove boravka na moru.

Ko su zapravo „paradajz turisti“ i kakve su im navike?

Ovaj termin se godinama tradicionalno povezivao sa gostima iz zemalja bivše Jugoslavije i istočne Evrope, odnosno sa posetiocima niže kupovne moći. Ipak, zbog drastičnog skoka cena na Jadranu, ovaj vid uštede postao je realnost za sve veći broj ljudi.

Uobičajene navike koje se pripisuju ovoj grupi gostiju uključuju:

Nošenje prenosivih ručnih frižidera na plažu: U njima se uglavnom nalaze sendviči, meso, voće, grickalice, pa čak i kuvana jela poput sarme.

Izbegavanje restorana: Obroci se spremaju u apartmanima ili se konzumiraju direktno na plaži, umesto u lokalnim ugostiteljskim objektima.

Minimalna potrošnja u kafićima: Neretko se u kafićima naručuje samo jedno piće ili kafa za više osoba, samo da bi se zauzela ležaljka ili sto.

Dok ih jedni kritikuju zbog toga što ne troše novac u destinaciji, drugi ih brane, ističući da svako ima pravo da letuje u skladu sa svojim budžetom.

Šokantne scene iz Francuske: U Marseju se okreće roštilj na plaži!

Ipak, ako ste mislili da je ovaj trend rezervisan isključivo za plaže u Makarskoj, Crnoj Gori ili Grčkoj, prevarili ste se. Društvene mreže je zapalio snimak iz jednog od najelitnijih i najskupljih letovališta u zapadnoj Evropi, koji menja čitavu perspektivu.

Naime, na Instagramu se pojavio video-snimak iz Marseja u Francuskoj, uz ironičan natpis: „Ništa ne može da zameni leto u Evropi“. Na snimku se jasno vidi grupa turista koja je otišla korak dalje od slanog paradajza i paštete – oni su zapalili vatru i okrenuli roštilj usred javne plaže!

Sudeći po reakcijama, neoduševljeno podsmevanje „paradajz turistima“ na Balkanu uskoro bi moglo da postane norma i na azurnoj obali Francuske. Jedina razlika je u tome što su tamo na scenu stupili „roštilj turisti“. Ovaj fenomen jasno pokazuje da ekonomska kriza i želja za jeftinijim letovanjem ne poznaju granice, pa čak ni u srcu elitnog evropskog turizma.