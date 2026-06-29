Komšijski odnosi često funkcionišu bez problema, ali ponekad i naizgled sitna promena može izazvati ozbiljan sukob. Upravo to dogodilo se jednom muškarcu iz Hrvatske, koji je na društvenim mrežama zatražio savet nakon što je njegov komšija postavio dva prozora na kući okrenuta ka njegovoj parceli.

Njegova objava izazvala je burnu raspravu, a komentari su bili potpuno podeljeni.

"Kako da ga nateram da ukloni prozore?"

U Fejsbuk grupi "Pravna pomoć – Hrvatska" muškarac je objasnio da je komšija, kako tvrdi, bez njegovog znanja ugradio dva prozora na zidu kuće koji gledaju direktno prema njegovoj građevinskoj parceli.

– Komšija koji ima kuću pored moje parcele bez mog znanja postavio je na fasadu dva prozora okrenuta prema mojoj građevinskoj parceli. Kako da ga nateram da to ukloni? – napisao je.

Njegovo pitanje ubrzo je privuklo veliki broj komentara.

Većina nije stala na njegovu stranu

Mnogi korisnici društvenih mreža smatrali su da muškarac preteruje i da komšija ima pravo da na svojoj kući postavlja prozore.

Neki od komentara glasili su:

"Sad vam i prozori od komšije smetaju?"

"Danas svakome smeta sve."

"Najbolje da pitam komšiju gde smem da stavim prozor i vrata."

"Ne bih voleo da budem vaš komšija."

"Stavio je prozore na svom zidu, ne na vašem."

Pojedini su poručili da su dobri komšijski odnosi vredniji od svakog spora i pozvali na više razumevanja i tolerancije.

Bilo je i drugačijih mišljenja

Ipak, deo korisnika smatrao je da nije moguće doneti zaključak bez poznavanja svih okolnosti.

Jedan od komentatora istakao je da su u ovakvim situacijama presudni propisi o gradnji i lokalni urbanistički planovi, kao i tačan položaj kuća u odnosu na među.

Prema njegovom mišljenju, nije dovoljno posmatrati samo pitanje dobrih komšijskih odnosa, već i to da li su prilikom izvođenja radova ispoštovani zakonski propisi.

Ova objava još jednom je pokazala koliko pitanja privatnosti, pogleda na susednu parcelu i građevinskih pravila mogu da izazovu različita mišljenja, posebno kada se rasprava preseli na društvene mreže.