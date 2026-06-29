Ukrajinska kompanija Parabella razvila je fascinantan novi minijaturni bunker koji je prikazala na međunarodnoj izložbi odbrane Eurosatory u Parizu, u Francuskoj, od 15. do 19. juna. Glavni adut ovog bunkera je to što je dizajniran za lak transport i postavljanje na linijama fronta, ali te karakteristike su samo početak.

Kako prenosi Militarnyi, ove odbrambene kapsule napravljene su da izdrže ozbiljne udare. Odlikuje ih telo od troslojnog oklopnog čelika debljine 16 mm (0,63 inča), sa otvorima prekrivenim metalnim mrežama kako bi se zaštitili oni unutra bez ugrožavanja njihovog pogleda ka spolja. Bunker omogućava za najviše 10 oklopljenih vojnika potpuno vidno polje od 360 stepeni, osiguravajući da mogu da budu u toku sa dešavanjima na bojnom polju. Sve u svemu, čini se da bi Paraballin novi bunker mogao da se pokaže kao još jedna značajna inovacija koja dolazi iz Ukrajine. Uz to, on je daleko od prvog malog bunkera koji je raspoređen tokom nekog vojnog sukoba.

Parabellin bunker je najnoviji u dugom nizu malih ratnih skloništa. Takve strukture se decenijama koriste na ratištima, uključujući i neke od najvećih sukoba u istoriji. Na primer, Prvi i Drugi svetski rat pretvorili su Evropu u žarište malih betonskih utvrđenja poznatih kao "pilboksovi" (bunkeri stražare). Često su imali male otvore za pucanje i uglavnom su građeni tako da se uklope u svoje okruženje. Međutim, za razliku od Paraballinih bunkera, ova skloništa nisu bila predviđena da se pomeraju nakon što se jednom postave na zemlju.

Ukrajina takođe ima iskustva sa malim oklopnim strukturama. Ona je još 2015. godine uvela MOS-2 – šestougaonu metalnu strukturu dizajniranu da izdrži vatru iz malokalibarskog oružja i pruži vojnicima tačku sa koje mogu da uzvrate vatru (prema pisanju LB.ua). Pored toga, početkom 2020-ih, Metinvest grupa je kreirala nekoliko desetina mobilnih čeličnih skloništa vojne klase za ukrajinske snage. To su bila veoma izdržljiva skloništa u obliku cevi, sposobna da izdrže artiljerijsku vatru kalibra 152 mm, a bila su opremljena krevetima, pećima, skladištem za oružje i drugim potrepštinama. Ova skloništa su ukopavana u zemlju i prekrivana drvenim gredama, ali su takođe bila dovoljno mobilna da se mogu pomerati bez dizalica ili specijalne opreme.

Novi mobilni bunker kompanije Parabella deluje kao impresivan korak napred u odbrani trupa, uporedo sa drugim ukrajinskim dostignućima kao što je njihova impresivna nova flota dronova presretača. Bunker se čini kao logična evolucija nekih od malih skloništa na bojnom polju koja su mu prethodila, mada će vreme pokazati koliko će biti održiv u realnim uslovima.