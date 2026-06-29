Ova vrsta inteligencije često se naziva "knjiškim ljudima". Obično je povezano s akademskim učenjem, vrstama podataka zasnovanim na činjenicama koje prikupljamo u školi.

Premda mnogi zaboravljaju takvo znanje u trenutku kada više nije potrebno za test, malo je onih koji imaju prirodni afinitet za pamćenje svega što su pročitali ili čuli u učionici.

Oni se ne sećaju samo činjenica i popisa. Njihov mozak može da uspostavi munjevitu vezu kako bi im pomogao da razumeju gotovo bilo koji predmet.

Takođe, znaju da čitaju i proučavaju kako bi izvukli maksimum iz toga; mogu puno da pamte jer zapravo duboko razumeju šta uče i kako bi to moglo da se primeni u stvarnom životu.

Ako mislite da ste i vi jedna od tih marljivih osoba, ali niste na ovom spisku, setite se da inteligencija dolazi u puno različitih oblika. Nekoga opisujemo kao "ulično pametnog" ili "knjiški pametnog". Znamo razliku između zdravog razuma i opšteg znanja.

Mozak svake osobe funkcioniše malo drugačije i postoji puno načina da budeš "pametna."

Ovo su najinteligentniji horoskopski znaci u astrologiji, poznati po svom "knjiškom znanju".

1. Blizanci

Blizanci su vazdušni znak, treća kuća je njegov zadati položaj, a njegov planetarni vladar nije niko drugi do sam Merkur. Način na koji lete oko gomile i pričaju i flertuju i čini se da menjaju mišljenje iz trena u tren, samo pokazuje koliko brzo njihov mozak funkcioniše.

Jednom kada uđu u učionicu ili drugo okruženje za učenje, Blizanci su sjajni kada je u pitanju akademsko znanje, sa sposobnošću da se upoznaju s bilo kojim intelektualnim predmetom. Međutim, tamo gde stvarno sjaje jeste prenošenje tih podataka.

Kao znak govora i umrežavanja, Blizanci brzo uče kad mogu da slušaju kako neko govori, a njihova sposobnost povezivanja sa svim vrstama različitih ljudi čini ih fantastičnim učiteljima.

2. Devica

Devica, kojom takođe vlada Merkur, rođena je za sprovođenje istraživanja. Voli da sastavlja liste činjenica i podataka, da vodi detaljne proračunske tablice, traži i analizira obrasce i anomalije.

Deo onoga što Devicu čini tako pametnom jesu njene sposobnosti organizacije; kao da imaju ogromnu bazu podataka u glavi u kojoj je sve što su ikada naučili savršeno kategorizovano i označeno. Mogu doći tamo i izvući šta im treba, čak i ako je to neverovatna sitnica koju bi neko drugi davno zaboravio.

3. Vaga

Između tendencije Vage da udovolji svima (mrze početne argumente) i brige koju ulažu u svoj telesni izgled (cene lepotu), u početku bi se mogle činiti pomalo plitke. Svakako ne deluju kao hiperinteligentne sveznalice.

Nemojte se zavaravati - ovaj vazdušni znak ima "kefalo". To je jednostavno lako zanemariti, jer retko natrljaju svoju inteligenciju nekome u lice. Jednom kada postanu sigurne da mogu da podele svoje znanje, a da niko ne misli da se ponašaju bahato ili su argumentovani, držaće se sopstvenog znanja gotovo u bilo kom akademskom razgovoru.

4. Strelac

Ovaj znak upravlja istraživanjem i višim učenjem. Za razliku od Vage, oni nemaju potrebu da svoje znanje dele sa svima. Strelčeve zanima toliko predmeta da ne mogu da zamisle da neko nije toliko fasciniran poput njih.

Oni nastavljaju i nastavljaju s nekom komplikovanom filozofsko-teološkom teorijom koju malo ljudi zaista razume, te uvek rado vode razgovor.

5. Jarac

Ovaj znak je usmeren ka cilju, praktičan i efikasan. Jarčeva stručnost možda ne pokriva širok raspon predmeta, ali kad je reč o odabranim poljima, niko nije načitaniji od njih.

Jarac će se rado udubiti u svaku studiju koja će mu pomoći da osigura sopstveni uspeh. I nije zadovoljan samo učenjem neke teme; jedva čeka da izvrši lekcije u praksi, pa je Jarac savršen partner u laboratoriji.

6. Vodolija

Treći od vazdušnih znakova ima pamet za tehnologiju i napredak. Ne samo da Vodolije čitaju i pamte, već ih upotrebljavaju i kao početnu tačku za vlastite ideje.

Vodolija je posvećena pronalaženju velike, temeljne Istine s velikim I, tako da nikad nije zadovoljna ako joj je rečeno da je nešto istina, čak i ako tako piše u knjizi. Mora sama da sazna i vidi koliko daleko može da ide.

Same informacije nisu dovoljne za Vodoliju- One žele da imaju pouzdane izvore koji omogućavaju izradu sigurnosnih kopija svojih vrhunskih ideja i teorija. Budite pažljivi, jer, obično su u pravu.