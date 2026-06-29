Letovanje na Jadranu poslednjih godina sve češće donosi i neprijatna iznenađenja – visoke cene koje ponekad prevazilaze očekivanja turista. Posebno u najpopularnijim destinacijama, gde čak i osnovne usluge poput parkinga mogu dostići iznose koji izazivaju burne reakcije.

Upravo jedan takav snimak iz Dubrovnika postao je viralan na društvenim mrežama, nakon što je Srpkinja Neda Nišić, poznatija kao Nedolina, podelila svoje iskustvo i pokazala koliko košta parkiranje u blizini Starog grada.

“Sat vremena 20 evra, a svaki sledeći 10”

U videu koji je objavila na TikToku, influenserka je pokazala cenovnik parkinga i ostala, kako kaže, potpuno zatečena.

“Ljudi, pogledajte cenu parkinga u Dubrovniku. Sat vremena je 20 evra, a svaki sledeći 10 evra. Mene samo zanima da li u tu cenu ulaze mali servis i pun rezervoar”, rekla je kroz smeh.

Dodala je i da bi, prema njenoj računici, 24 sata parkiranja koštala oko 250 evra, uz komentar koji je brzo postao viralan:

“Pa za te pare mogu jahtu da parkiram, a ne auto.”

Da li je parking zaista toliko skup?

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, influenserka je, prema navodima, parkirala na jednoj od najskupljih lokacija – praktično na samom ulazu u Stari grad Dubrovnika.

Međutim, nekoliko stotina metara dalje cene su znatno niže. U zonama udaljenim od 500 do 1.500 metara od zidina, parkiranje u gradskim zonama kreće se okvirno od 0,70 do 6,60 evra po satu, u zavisnosti od sezone.

Na privatnim parking prostorima u blizini centra, sat parkiranja može da košta oko tri evra, dok dnevne karte iznose približno 30 evra.

Podeljene reakcije na mrežama

Snimak je izazvao veliki broj komentara i podelio korisnike.

Jedni su smatrali da su cene preterane:

“Za te pare mogu jahtu da parkiram.”

Drugi su isticali da je reč o jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu:

“Nije Smederevska Palanka nego Dubrovnik.”

“U centru velikih gradova svuda je skupo.”

Pojedini su uporedili cene sa drugim evropskim gradovima, navodeći da u nekim slučajevima parkiranje u Štutgartu ili sličnim metropolama može biti jeftinije za duži boravak.

“Zbog parkinga nisam bio u Dubrovniku 20 godina”

U komentarima su se pojavila i iskustva onih koji tvrde da ih visoke cene odvraćaju od posete Dubrovniku.

“Zbog parkinga nisam otišao u Dubrovnik poslednjih 20 godina”, napisao je jedan korisnik.

Sa druge strane, mnogi su branili visoke cene, ističući da je reč o samom centru turističkog grada i da nekoliko stotina metara dalje postoje znatno povoljnije opcije.

“Parkirala si bukvalno na ulazu u grad, deset koraka do Straduna. Malo dalje je parking za nekoliko evra po satu”, naveo je jedan komentar.

Kako god, slučaj je ponovo otvorio staru temu – koliko zapravo košta komfor parkiranja u samom srcu najposećenijih turističkih destinacija na Jadranu.