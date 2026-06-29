U pitanju je figura žabe. Ova figura takođe doprinosi kretanju energije.

U Kini se ova žaba naziva još "Chan Chu" i veruje se da u noći punog Meseca možete očekivati dobre vesti po pitanju finansija ako energija žabe novca vlada u vašem domu.

Postoji više vrsta ove srećne figure, ali feng šui stručnjaci misle da je najdelotvornija žaba sa tri stopala koja drži novčić u svojim ustima, jer po legendi ova žaba skače po domu i ostavlja energiju novca u svakom uglu vaše kuće.

Ipak, nije dovoljno samo da imate žabu novca, već i da je stavite na određeno mesto. Zapamtite da žabu možete držati i u kancelariji, ali na nekim spornim mestima u vašem domu nikako.

Evo nekih smernica:

1. Postavite žabu u blizini ulaznih vrata.

2. Glava treba da joj bude okrenuta ka unutra.

3. Ako imate privatni biynis figuru postavite u dnevnoj sobi

4. Ako sanjate napredak u karijeri postavite je u severnom delu dnevne sobe.

5. Stavite je na sto, najbolje na radni sto ili sto koji koristite za kafu.

6. Ako je nosite u kancelariji, stavite je na vidljivo mesto.

Zapamtite da žaba nikako ne treba da bude okrenuta ka izlazu jer to simbolizuje nestajanje novca i finansijske nedaće. Ne čuvajte je u spavaćoj sobi, kuhinji i kupatilu, još gore nemojte nikako da je držite na podu. Ako se razbije odmah je bacite, jer slomljena žaba privlači negativnu energiju.