Poslanica Jelena Pavlović koja je sinoć govorila na blokaderskom skupu "Sve se vidi na Vidovdan" u Kraljevu je i sama vodila ljude da aplauridaju predsedniku Vučiću.

Blokaderi su pobesneli i sada na mrežama vode pravi rat, pa se više ne zna ko je uz koga, a ko protiv koga. Šizofrena cepanja, razočarenje i potpunipesimizam u blokaderskim redovima.

-Čuj napustila politiku, a narodna poslanica! Bila u Nestorovoj "covid najsmešniji virus" stranci, ali izgleda sve je oprošteno ako "podržiš studente"? Važno da im je ProGlas problem. I posle "nije Služba preuzela" SP, piše jedan od blokadera na Iksu.