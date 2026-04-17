Naizgled bezazlena komšijska prijava pokrenula je niz događaja koji bi jednog vlasnika kuće u Americi mogli skupo da koštaju. Zbog parkiranja na sopstvenom prilazu, sada mu prete svakodnevne novčane kazne – i to zbog detalja koji mu je promakao.

Sve je počelo krajem januara, kada je jedan komšija prijavio Odboru za standarde zajednice stanje na prilazu kuće Keneta i Loren Harding u naselju The Villages na Floridi, udaljenom oko sat vremena vožnje od Orlanda. U prijavi je navedeno da se na prilazu nalaze tri vozila sa isteklim registracijama iz različitih saveznih država.

Nakon prijave, Hardingovi su reagovali i obnovili registracije za dva vozila – Ford Escape i Lincoln, oba registrovana na Floridi. Međutim, treći automobil ostao je problematičan. Reč je o BMW-u serije 7 pete generacije sa registarskim tablicama iz Masačusetsa koje su istekle još 2024. godine, a vozilo je i dalje stajalo na prilazu.

Rok od pet dana

Zbog toga je Odeljenje za standarde zajednice izdalo upozorenje i dalo rok od pet dana da se situacija uskladi sa pravilima. U suprotnom, Hardingovi bi mogli da se suoče sa kaznom od 50 dolara dnevno, sve dok se nepravilnost ne otkloni.

Postoje dva načina da izbegnu kazne: prvi je da obnove registraciju za sporni automobil, čime bi mogli da ga zadrže na prilazu, a drugi da vozilo premeste u garažu pre isteka roka. Kako je naveo nadzornik zajednice Tom Svirs, obe opcije su u skladu sa pravilima.

Ovakvi slučajevi nisu retkost

Slične situacije česte su u zajednicama koje funkcionišu po pravilima udruženja vlasnika kuća. Takva pravila često izazivaju nesuglasice među stanarima, posebno kada ograničavaju način korišćenja privatnog prostora.

Jedan vlasnik kuće, poznat samo kao DB, suočio se sa kaznom jer je svoje vozilo ostavio na prilazu preko noći – i to isključivo zbog tipa automobila koji poseduje. Iako je verovao da ga štiti državni zakon, u praksi su pravila zajednice imala prednost.

U drugom slučaju, vlasniku je bilo zabranjeno da parkira više vozila na svom prilazu, ali je, detaljnim proučavanjem lokalnih propisa i sporazuma sa gradom, uspeo da pronađe način da zaobiđe ograničenja i nadmudri udruženje.

Priča Hardingovih tako ponovo otvara pitanje gde se završava pravo vlasništva, a gde počinju pravila zajednice – i koliko jedan previd može da košta.