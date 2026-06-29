Ono što je trebalo da bude mirno popodne na bazenu pretvorilo se u borbu za život. Osamdesetdvogodišnja žena iz američke savezne države Arizona zadobila je teške opekotine i toplotni udar nakon što je zaspala na metalnoj stolici pored bazena dok je temperatura prelazila 40 stepeni Celzijusa.

Njena porodica podelila je detalje nesreće kako bi upozorila koliko ekstremne vrućine mogu biti opasne, posebno za starije osobe.

Sat vremena na suncu bilo je dovoljno

Početkom juna Beti Lu Samer otišla je na bazen u mestu San Tan Veli, nedaleko od Feniksa, kako bi se sunčala.

Sedela je na metalnoj stolici, a u jednom trenutku je zaspala. Prema navodima porodice, na jakom suncu provela je oko sat vremena, dok je spoljašnja temperatura bila viša od 40 stepeni.

Posetioci bazena primetili su da ne reaguje, pa su odmah pozvali hitnu pomoć. Do dolaska lekara preneli su je u hlad i prekrili mokrim peškirima kako bi pokušali da snize njenu telesnu temperaturu.

Toplotni udar i teške opekotine

Po prijemu u bolnicu lekari su ustanovili da je žena pretrpela težak toplotni udar, višestruko otkazivanje organa i opekotine trećeg stepena koje su zahvatile oko 30 odsto tela.

Zbog ozbiljnosti povreda priključena je na respirator.

Njena ćerka Mišel Gabert, koja je lekarka, izjavila je da su povrede bile izuzetno teške.

– Ceo prednji deo njenog tela izgoreo je gotovo do mišića i kostiju. Sve što je bilo u kontaktu sa metalnom stolicom pretrpelo je ozbiljne opekotine – rekla je ona.

Usijani metal dodatno pogoršao povrede

Prema rečima članova porodice, najveće opekotine nastale su na delovima tela koji su bili u direktnom kontaktu sa metalnom stolicom, koja se zbog visokih temperatura izuzetno zagrejala.

Lekari i dalje vode borbu za život starije žene, dok njena porodica apeluje na građane da tokom velikih vrućina izbegavaju duži boravak na direktnom suncu, posebno u najtoplijem delu dana.

Toplotni udar može biti opasan po život

Stručnjaci upozoravaju da ekstremno visoke temperature mogu vrlo brzo dovesti do toplotnog udara, naročito kod starijih osoba, dece i hroničnih bolesnika.

Preporučuje se izbegavanje boravka na suncu između 10 i 17 časova, dovoljan unos tečnosti, nošenje lagane odeće i izbegavanje kontakta sa metalnim površinama koje se mogu zagrejati do veoma visokih temperatura.