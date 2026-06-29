Ključevi su deo naše svakodnevice. Svakog dana ih koristimo više puta – za otključavanje stana, automobila, kancelarije ili poštanskog sandučeta. Ipak, malo ko obraća pažnju na jedan detalj koji se nalazi na gotovo svakom ključu.
Reč je o ugraviranim brojevima, a ponekad i slovima, za koje mnogi misle da predstavljaju samo oznaku proizvođača. Međutim, istina je drugačija – ova kombinacija ima veoma važnu ulogu i može biti od velike koristi kada izgubite ključ ili vam zatreba nova kopija.
Šta znače brojevi na ključu?
U zavisnosti od proizvođača i vrste brave, oznake na ključu predstavljaju jedinstveni identifikacioni kod koji sadrži važne tehničke informacije.
Najčešće označavaju:
- identifikacioni kod modela ključa i brave;
- seriju ili lot proizvodnje;
- informacije o rasporedu pinova i unutrašnjem mehanizmu brave;
- podatke potrebne za pronalaženje kompatibilnih rezervnih delova ili zamenu cilindra.
Zahvaljujući ovim oznakama, proizvođači i bravari mogu brzo da identifikuju odgovarajući model bez dodatnih provera.
Zašto su ovi brojevi važni?
Njihova glavna svrha jeste brza, precizna i bezbedna identifikacija sistema zaključavanja.
Kada izgubite ključ ili vam je potrebna nova kopija, profesionalni bravar upravo na osnovu ovog koda može mnogo lakše da utvrdi o kom modelu je reč. Umesto ručnog merenja i procene profila, dovoljno je da unese oznaku u bazu podataka kako bi dobio tačne tehničke specifikacije.
Kod naprednijih sigurnosnih sistema moguće je izraditi potpuno preciznu i autorizovanu kopiju ključa samo na osnovu tog broja, čak i bez originalnog primerka.
Nezaobilazni su u velikim sistemima
Ovakve oznake posebno su važne u hotelima, bolnicama, poslovnim objektima i drugim velikim ustanovama koje koriste veliki broj ključeva.
Na osnovu kombinacije brojeva i slova lako se određuje kojem prostoru ključ pripada, koja vrata može da otvori i kome je namenjen. Time se pojednostavljuje održavanje sistema i povećava bezbednost objekta.
Zato sledeći put kada uzmete ključeve u ruke, obratite pažnju na sitne brojeve ugravirane na metalu. Iza njih se krije važan kod koji predstavlja svojevrsnu ličnu kartu vašeg ključa i omogućava da sistem zaključavanja funkcioniše bezbedno i efikasno.
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