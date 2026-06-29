Ključevi su deo naše svakodnevice. Svakog dana ih koristimo više puta – za otključavanje stana, automobila, kancelarije ili poštanskog sandučeta. Ipak, malo ko obraća pažnju na jedan detalj koji se nalazi na gotovo svakom ključu.

Reč je o ugraviranim brojevima, a ponekad i slovima, za koje mnogi misle da predstavljaju samo oznaku proizvođača. Međutim, istina je drugačija – ova kombinacija ima veoma važnu ulogu i može biti od velike koristi kada izgubite ključ ili vam zatreba nova kopija.

Šta znače brojevi na ključu?

U zavisnosti od proizvođača i vrste brave, oznake na ključu predstavljaju jedinstveni identifikacioni kod koji sadrži važne tehničke informacije.

Najčešće označavaju:

identifikacioni kod modela ključa i brave;

seriju ili lot proizvodnje;

informacije o rasporedu pinova i unutrašnjem mehanizmu brave;

podatke potrebne za pronalaženje kompatibilnih rezervnih delova ili zamenu cilindra.

Zahvaljujući ovim oznakama, proizvođači i bravari mogu brzo da identifikuju odgovarajući model bez dodatnih provera.

Zašto su ovi brojevi važni?

Njihova glavna svrha jeste brza, precizna i bezbedna identifikacija sistema zaključavanja.

Kada izgubite ključ ili vam je potrebna nova kopija, profesionalni bravar upravo na osnovu ovog koda može mnogo lakše da utvrdi o kom modelu je reč. Umesto ručnog merenja i procene profila, dovoljno je da unese oznaku u bazu podataka kako bi dobio tačne tehničke specifikacije.

Kod naprednijih sigurnosnih sistema moguće je izraditi potpuno preciznu i autorizovanu kopiju ključa samo na osnovu tog broja, čak i bez originalnog primerka.

Nezaobilazni su u velikim sistemima

Ovakve oznake posebno su važne u hotelima, bolnicama, poslovnim objektima i drugim velikim ustanovama koje koriste veliki broj ključeva.

Na osnovu kombinacije brojeva i slova lako se određuje kojem prostoru ključ pripada, koja vrata može da otvori i kome je namenjen. Time se pojednostavljuje održavanje sistema i povećava bezbednost objekta.

Zato sledeći put kada uzmete ključeve u ruke, obratite pažnju na sitne brojeve ugravirane na metalu. Iza njih se krije važan kod koji predstavlja svojevrsnu ličnu kartu vašeg ključa i omogućava da sistem zaključavanja funkcioniše bezbedno i efikasno.