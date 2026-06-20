Posebnu pažnju izazvala je zabrana sušenja veša na balkonima nedeljom i tokom praznika, što je izazvalo brojne reakcije i nevericu među stanarima.

Iako na prvi pogled deluje kao manja promena, ova odluka otvorila je raspravu o tome koliko daleko mogu ići pravila u stambenim zajednicama i gde prestaje privatnost stanara.

Zabranjeno sušenje veša vikendom i praznicima

Prema novoj regulativi, sušenje odeće na otvorenom prostoru, uključujući balkone, nije dozvoljeno nedeljom i praznicima.

Uprava zgrade navodi da je cilj ovih pravila očuvanje mira i harmonije među stanarima. Ipak, mnogi stanari su iznenađeni, jer su upravo vikendi i praznici period kada većina ljudi obavlja kućne poslove.

Dodatna ograničenja u zgradi

Nova pravila ne odnose se samo na sušenje veša. Stanari su obavešteni i o dodatnim restrikcijama:

korišćenje zajedničkog dvorišta dozvoljeno je samo do 19:30

zabranjeno je trčanje i igranje dece nedeljom i praznicima

naglašava se potreba za „miroljubivim suživotom“ svih generacija

Ove mere dodatno su podelile stanare, jer deo njih smatra da su pravila previše stroga za normalan svakodnevni život u stambenoj zgradi.

Reakcije stanara: „Prvo sam mislio da je šala“

Jedan od stanara izjavio je da je u prvi mah pomislio da se radi o neslanoj šali. Mnogi ističu da im nije jasno kako sušenje veša može predstavljati problem, posebno na privatnom prostoru poput balkona.

Stav uprave zgrade

Iz uprave poručuju da je cilj novih pravila balans između privatnih potreba i zajedničkog mira.

Kako navode, sloboda pojedinca prestaje tamo gde počinje ometanje drugih stanara, i upravo je taj princip bio ključan pri donošenju odluka.

Šta kaže praksa u Nemačkoj

Prema informacijama nemačkih udruženja stanara, sušenje veša na balkonu je u principu dozvoljeno, ali uz određena ograničenja.

Manji komadi odeće uglavnom ne predstavljaju problem, dok veći predmeti poput posteljine ili zavesa mogu izazvati nesuglasice ako narušavaju izgled zgrade ili pogled drugih stanara.

Takođe, stanodavci ne mogu jednostavno zabraniti sušenje veša putem ugovornih klauzula, jer takve odredbe često nemaju pravnu snagu.

Nova pravila u Sendlingu otvorila su raspravu o granicama lične slobode i zajedničkog života u stambenim zgradama. Dok jedni smatraju da su mere preterane, drugi ih vide kao pokušaj uvođenja reda i očuvanja mira među stanarima.