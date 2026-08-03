Kada temperature danima ne padaju ispod 35 stepeni, mnogi spas od vrućine traže u klima-uređajima. Ipak, mnogo pre nego što su rashladni uređaji postali deo gotovo svakog domaćinstva, ljudi su koristili jednostavne metode kako bi tokom leta održali prijatniju temperaturu u kući.

Jedan od trikova koji se godinama prenosio s generacije na generaciju ponovo privlači pažnju, jer ne zahteva nikakvu posebnu opremu, a može pomoći da se prostor oseća prijatnije tokom vrelih dana.

Ključ je u pravom trenutku za otvaranje prozora

Jedna od najčešćih grešaka tokom toplotnih talasa jeste držanje prozora otvorenim tokom najtoplijeg dela dana. Tada vreli vazduh ulazi u prostoriju i dodatno zagreva zidove, podove i nameštaj.

Zbog toga su starije generacije imale jednostavno pravilo — provetravanje odmah nakon svitanja, kada je spoljašnja temperatura najniža. Prozori bi ostajali otvoreni dovoljno dugo da svež vazduh prođe kroz prostorije, a zatim bi bili zatvoreni čim sunce počne intenzivnije da zagreva okolinu.

Na taj način toplota sporije prodire u unutrašnjost doma, pa prostor može ostati prijatniji tokom većeg dela dana.

Vlažna zavesa kao pomoć protiv sparine

Još jedan tradicionalni trik jeste postavljanje blago navlažene pamučne zavese ili čaršava ispred otvorenog prozora. Kada vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu, isparavanje vode može stvoriti osećaj svežine u neposrednoj blizini prozora.

Ova metoda ne može značajno da snizi temperaturu cele prostorije niti može da zameni klima-uređaj, ali može ublažiti osećaj sparine. Važno je da tkanina bude samo blago vlažna kako se ne bi povećala vlažnost vazduha u domu.

Male promene koje pomažu tokom vrelih dana

Osim pravilnog provetravanja, stručnjaci za energetsku efikasnost preporučuju još nekoliko navika koje mogu pomoći da se prostor manje zagreva.

Roletne i zavese trebalo bi držati spuštenim na prozorima koji su direktno izloženi suncu, posebno između 11 i 17 časova, kada je sunčevo zračenje najjače. Takođe, poželjno je izbegavati korišćenje uređaja koji stvaraju dodatnu toplotu, poput rerne i mašine za sušenje veša.

Tokom noći, kada temperatura napolju opadne, preporučuje se ponovno otvaranje prozora kako bi se prostor rashladio i pripremio za naredni topao dan.

Iako nijedan od ovih trikova ne može u potpunosti zameniti klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, njihova kombinacija može pomoći da dom bude prijatniji, uz manju potrošnju energije i bez dodatnih troškova.