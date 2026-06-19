Andrijana je odlučila da javno progovori o traumatičnom iskustvu koje je doživela tokom sezonskog rada u Crnoj Gori, kako bi upozorila druge devojke da budu oprezne i ne zanemaruju ni najmanje znakove upozorenja.

Kako tvrdi, na žurku je otišla sa cimerom kojem je u potpunosti verovala, ne sluteći da će se nekoliko sati kasnije probuditi u nepoznatoj prostoriji, pored muškarca kojeg nikada ranije nije videla.

Njena ispovest izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je detaljno opisala događaj koji je, prema njenim rečima, mogao da se završi mnogo ozbiljnije.

- Imala sam 24 godine i radila sam u Crnoj Gori, u Tivtu, u hotelskom restoranu kao šanker. Stanovala sam u stanu koji je bio blizu toga, koji je pripadao firmi. I generalno, cela ta zgrada je pripadala firmi i u toj zgradi su stanovali ljudi koji već godinama rade za tu firmu. Nekoliko nas je delilo taj stan, a u sobi sam bila sa jednim dečkom iz Beograda koji je bio sasvim okej. Sa neke strane sam imala baš neku sigurnost s njim. On je radio u šanku sa mnom, družili smo se, izlazili, radili, baš smo postali bliski - ispričala je Andrijana na svom Tiktok nalogu.

Poziv na žurku

Taj momak bio je deo ekipe sa kojom je ona bila bliska.