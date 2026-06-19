Poslednji primer je emisija "24 sata" na crnogorskoj TV E, gde je gostovao hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Tomislav Sokol, koji je optužio Srbiju i predsednika Vučića da "namerno podstiču sukobe u Crnoj Gori kako bi se usporio njen ulazak u EU", ali tako da krivac za to bude Hrvatska.

Na pitanje na koji način Srbija može da ugrozi put Crne Gore u EU, Sokol je odgovorio:

- Nažalost, srpska vlast to već radi preko određenih svojih proksija u Crnoj Gori koji žele uporno da stvore incidentnu situaciju, a pogotovo žele da potenciraju sukob između Hrvatske i Crne Gore.

Njihov cilj je jasan - oni ne žele da Crna Gora uđe u Evropsku uniju pre Srbije, a sada je to vrlo izvesno jer je Srbija jako daleko na tom svom putu evropskih integracija.

O tome ko potencira sukob između Hrvatske i Crne Gore ipak možda i najbolje govore poruke koje su slali Andrej Plenković i predsednik Aleksandar Vučić sa samita u Tivtu. Premijer Hrvatske je u Crnoj Gori bukvalno isporučivao ultimatume, dok je Vučić poslao poruku mira i zajedništva.

Sokol je zatim otišao korak dalje i ponudio sumanuto objašnjenje zašto Srbija tobože ne želi da Crna Gora uđe u EU.

- Njima nije u interesu da se to dogodi, jer ako Crna Gora uđe, a Srbija ne uđe, onda će to potpuno ogoliti prirodu vlasti u Srbiji i sve njene neuspehe onakve kakvi jesu - tvrdi Sokol.

Sokol izrazio zabrinutost zbog koncepta "srpskog sveta"?!

Kao "dokaz" za ove sulude tvrdnje, Hrvatski poslanik se poziva na izveštaje manjih poslaničkih grupa Evropskog parlamenta, koji nemaju nikakvu težinu.

- Evo, kada govorimo konkretno o izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru, tu se spominju neke vrlo konkretne stvari. Dakle, spominje se opasan uticaj Srbije, a takođe se spominje i zabrinutost zbog koncepta "srpskog sveta" koji služi jačanju srpske hegemonije u okolnim zemljama, pa tako i u Crnoj Gori. Takođe, izražava se zabrinutost i zbog ideja o promeni propisa o državljanstvu koje bi mogle doista Crnu Goru ponovo da pretvore u ekspozituru politike Beograda. Tako da i sam izveštaj Evropskog parlamenta tu prepoznaje koji su glavni problemi i koliko je taj maligni uticaj, pogotovo iz Srbije, zapravo problematičan - zaključio je Sokol.