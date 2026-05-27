Nostalgija za dizajnom iz prošlih decenija pretvorila se u ozbiljan tržišni fenomen, posebno kada je reč o predmetima iz 20. veka koji su danas traženi kao kolekcionarski komadi.

Retro trend i rast popularnosti

U poslednjih nekoliko godina, retro estetika postala je dominantan stil u mnogim domovima. Brendovi širom sveta već dugo koriste ovaj trend, proizvodeći moderne uređaje u stilu pedesetih godina i prodajući ih po višim cenama upravo zbog prepoznatljivog dizajna. Međutim, sve veću pažnju privlače i originalni stari predmeti, posebno oni iz perioda bivše Jugoslavije.

Predmeti iz jugoslavenskog perioda ponovo u fokusu

Na prostoru bivše Jugoslavije posebno su traženi stari kućni aparati koji su nekada bili sastavni deo svakog domaćinstva. Čim se pojave na oglasima, često vrlo brzo pronalaze kupce, a pojedini primerci dostižu iznenađujuće visoke cene.

Među njima se posebno ističe zidna kuhinjska vaga „Gorenje“, koja je u mnogim domaćinstvima tokom osamdesetih godina bila standardni deo kuhinje. Ovaj predmet danas ponovo privlači pažnju, kako kolekcionara, tako i ljubitelja nostalgije.

Nostalgija i reakcije na društvenim mrežama

Fotografije stare „Gorenje“ vage koje su se nedavno pojavile na društvenim mrežama izazvale su veliki broj reakcija. Starije generacije sa nostalgijom se prisećaju vremena kada je ovakav predmet bio neizostavan u kuhinji, dok mlađi korisnici često izražavaju radoznalost i pitaju se kako se ovaj uređaj zapravo koristio.

U komentarima su se nizala sećanja na porodične kuhinje, stare običaje i predmete koji su godinama bili deo svakodnevice. Mnogi su istakli da im ovi aparati i danas rade, uprkos tome što su stari nekoliko decenija, što dodatno pojačava utisak o njihovoj dugotrajnosti i kvalitetu.

Cena i potražnja na tržištu

Zbog povećane potražnje, ovi retro kućni aparati danas imaju i konkretnu tržišnu vrednost. Na oglasima se zidna kuhinjska vaga „Gorenje“ može pronaći po različitim cenama, u zavisnosti od stanja i očuvanosti. Polovni primerci prodaju se već od oko 15 evra, dok nekorišćeni i očuvani modeli mogu dostići cenu i do 100 evra.

Retro predmeti iz perioda bivše Jugoslavije postali su mnogo više od nostalgije – danas predstavljaju spoj dizajna, emocije i kolekcionarske vrednosti. Sve veća potražnja pokazuje da stari kućni aparati ne samo da podsećaju na prošla vremena, već i zauzimaju svoje mesto na savremenom tržištu enterijera.