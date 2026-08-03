Koja je uloga propelera u avionu?
Hladi pilota. Ako ne verujete, zaustavite propeler u vazduhu i videćete pilota kako se znoji.
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Vic dana: Koja je uloga propelera u avionu?
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Koja je uloga propelera u avionu?
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