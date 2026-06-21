Tokom letnjih vrućina klima uređaj postaje neizostavan deo svakodnevice, ali nepravilno korišćenje i neredovno održavanje mogu da smanje njegovu efikasnost, povećaju potrošnju struje i dovedu do kvarova.

Majstor za klima uređaje Vladimir Dujaković otkrio je koje poslove vlasnici mogu sami da obave, kada je neophodan servis i da li je bolje da klima radi neprekidno ili da se često pali i gasi.

Filtere čistite jednom mesečno

Prema njegovim rečima, osnovno održavanje klima uređaja može da obavi gotovo svako.

– Možete sami da otvorite uređaj i izvadite filtere. To bi trebalo raditi najmanje jednom mesečno. Ako filteri nisu previše zaprljani, dovoljno je da ih operete mlazom tople vode. Nema potrebe za deterdžentima ili drugim sredstvima za čišćenje – objašnjava Dujaković.

Dodaje da se dostupni delovi unutrašnje jedinice mogu prebrisati vlažnom krpom, ali samo površinski, dok je detaljno čišćenje ipak posao za servisera.

Šta podrazumeva profesionalni servis?

Kompletan servis klima uređaja traje između 45 minuta i sat vremena, u zavisnosti od modela i stepena zaprljanosti.

Tokom servisa majstor skida turbinu i ventilator koji raspoređuje ohlađen ili zagrejan vazduh kroz prostoriju, detaljno čisti unutrašnje komponente i proverava stanje spoljašnje jedinice.

Redovno održavanje može produžiti vek trajanja uređaja i doprineti njegovom efikasnijem radu.

Klima ne ubacuje svež vazduh u prostoriju

Jedna od čestih zabluda jeste da klima uređaj obezbeđuje dotok svežeg vazduha spolja. Većina kućnih klima zapravo samo hladi ili zagreva postojeći vazduh u prostoriji.

Zbog toga stručnjaci preporučuju redovno provetravanje.

– Prostoriju bi trebalo provetravati na svaka dva do tri sata. Na taj način obezbeđuje se dotok svežeg vazduha i smanjuje mogućnost pojave glavobolje ili osećaja zagušljivosti – navodi Dujaković.

On dodaje da glavobolje tokom boravka u klimatizovanom prostoru mogu biti posledica zaprljanih filtera, ali i nedovoljnog provetravanja.

Da li klimu treba gasiti tokom dana?

Pitanje koje se svakog leta ponavlja jeste da li klima uređaj treba povremeno gasiti ili ga ostaviti da radi neprekidno.

Prema rečima stručnjaka, za većinu modernih uređaja efikasnije je da rade kontinuirano.

– Najbolje je da klima radi neprestano, umesto da se uključuje i isključuje na svakih sat vremena – ističe Dujaković.

Na taj način uređaj lakše održava zadatu temperaturu, troši manje energije nego kada stalno kreće iz početka i manje opterećuje komponente sistema.

Redovno čišćenje filtera, povremeno provetravanje prostorije i pravilan režim rada mogu značajno doprineti boljem hlađenju i dužem veku trajanja klima uređaja tokom najtoplijih letnjih dana.