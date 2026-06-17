Zanimljivosti
Šest pačića napravilo haos u bazenu: Jedan mali „buntovnik“ pobegao vlasnici i postao hit interneta! (Video)
Snimak šest malih pačića tokom kupanja postao je pravi hit na TikToku i za kratko vreme prikupio milione pregleda, oduševivši korisnike širom sveta svojom jednostavnom, ali neodoljivom scenom.
Prethodna vest
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Možda vas zanima
Zanimljivosti
Najnovije
Zanimljivosti
Najčitanije
12min
Mars ulazi u Blizance 28. juna i ostaje do 11. avgusta: Ovih 6 znakova očekuju velike odluke i preokreti
12min
Mars ulazi u Blizance 28. juna i ostaje do 11. avgusta: Ovih 6 znakova očekuju velike odluke i preokreti
15min
Crveni alarm: Roditelji prave kobnu grešku u vaspitanju – bez ovih 9 pravila deca gube kompas u životu
19min
Leto u Čačak već je stiglo: Zvanično počela kupališna sezona na gradskim bazenima, već prvog dana sve je puno
8H
Blokader napao Vučića u Milovim medijima i poručio: Ispravno je što je Crna Gora priznala Kosovo!
19H
Tramp podelio svet: Iran izlazi iz mraka, Izrael urla zbog nuklearne pretnje, nafta se sunovratila
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Trešnje 2 evra, kajsije duplo jeftinije: Srbi objavili cene sa pijace između Asprovalte i Nea Vrasne
"Sve nam je izgorelo, ovo je pakao" Vlasnici lokala uspaničeno iznose robu iz "Enjuba", borba sa stihijom traje dva sata! (FOTO/VIDEO)
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|101,05
|101,35
|101,66
|CAD
|72,12
|72,34
|72,56
|AUD
|71,26
|71,48
|71,69
|GBP
|135,39
|135,79
|136,2
|CHF
|127,0
|127,38
|127,76
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)