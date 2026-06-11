Većina ljudi zna osnovna pravila za kvalitetan san – manje kofeina uveče, provetrena spavaća soba i što manje vremena pred ekranom pre odlaska na počinak. Ipak, mnogi se i pored toga bude umorni, ukočeni i bez energije. U takvim situacijama uzrok problema može se kriti tamo gde ga retko ko traži – u jastuku.

Iako često prolazi nezapaženo, jastuk ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja tokom sna. Njegov zadatak je da obezbedi pravilan položaj glave i vrata, čime se smanjuje opterećenje na vratni deo kičme i mišiće. Kada izgubi svoju funkciju, posledice se mogu osetiti već nakon nekoliko noći.

Bolovi i ukočenost kao prvi znak upozorenja

Neodgovarajući ili istrošen jastuk može dovesti do jutarnje ukočenosti, bolova u vratu i ramenima, pa čak i do učestalih tenzionih glavobolja. Tokom noći telo pokušava da pronađe udoban položaj, ali bez adekvatne potpore dolazi do dodatnog naprezanja mišića i zglobova.

Ukoliko se često budite sa osećajem nelagodnosti ili primetite da vam bolovi prolaze tek nakon nekoliko sati razgibavanja, moguće je da je vreme za zamenu jastuka.

Kada treba promeniti jastuk?

Kao i svaki proizvod koji se svakodnevno koristi, i jastuk ima ograničen vek trajanja. Vremenom gubi elastičnost, spljošti se i više ne pruža potrebnu podršku.

Najčešći znakovi da je jastuk za zamenu su:

trajno spljoštena površina,

pojava grudvica i neravnina,

gubitak prvobitnog oblika,

osećaj nelagodnosti tokom spavanja.

Stručnjaci preporučuju da se jastuci menjaju na svakih godinu i po do dve godine, u zavisnosti od materijala i intenziteta korišćenja.

Grinje i prašina – nevidljivi problem u spavaćoj sobi

Pored gubitka funkcionalnosti, stari jastuci mogu predstavljati i higijenski problem. Tokom vremena u njima se nakupljaju znoj, prašina i mrtve ćelije kože, stvarajući pogodno okruženje za razvoj grinja.

Kod osoba koje pate od alergija ili imaju osetljive disajne puteve, to može izazvati kijanje, zapušen nos, nadraženost očiju i otežano disanje tokom noći.

Zbog toga stručnjaci savetuju redovno pranje jastučnica, idealno na svakih sedam do deset dana, na temperaturi od najmanje 60 stepeni kako bi se uklonili mikroorganizmi i alergeni.

Jastuk nije jedini krivac za loš san

Iako kvalitetan jastuk može značajno doprineti boljem odmoru, on nije jedini faktor koji utiče na kvalitet sna. Važnu ulogu imaju i odgovarajući dušek, položaj tela tokom spavanja, temperatura prostorije i nivo svakodnevnog stresa.

Optimalna temperatura za spavanje kreće se između 16 i 19 stepeni, dok redovan ritam odlaska na spavanje i buđenja može dodatno poboljšati kvalitet odmora.

Ako se problemi sa snom nastave uprkos promeni jastuka, uzrok bi mogao biti dublji i povezan sa životnim navikama ili zdravstvenim stanjem. Ipak, provera stanja jastuka jedan je od najjednostavnijih koraka kojim možete započeti put ka kvalitetnijem i zdravijem snu.