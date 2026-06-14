Reč je o upravljanju stresom.

Kardiolozi upozoravaju na naviku koja nas tiho izlaže stalnom stresu i podiže krvni pritisak, a toliko je normalizovana da je većina ljudi uopšte ne vidi kao problem. Koliko puta dnevno proveravate svoj inboks?

Prema jednom istraživanju 61% ljudi proverava imejl na telefonu, a 58% to radi čim se probudi. Za mnoge je to poslednja stvar pre spavanja.

Dr Aje Tandar Vin, kardiolog u Baner Heltu, objašnjava: „Svaki put kada proverite prijemno sanduče, telo može da oslobodi hormone stresa poput kortizola i adrenalina. Oni vas pripremaju za reakciju „bori se ili beži“, što privremeno povećava vaš otkucaj srca i krvni pritisak. Problem je što ponavljanje tog obrasca iznova i iznova drži telo u stanju hroničnog stresa.“

Dr Mona Šah, kardiolog i stručnjak za holističku medicinu, dodaje da dugotrajna izloženost hormonima stresa ima ozbiljne posledice: kortizol podstiče upalu, povećanje telesne težine i slabi imunitet, adrenalin povećava krvni pritisak i čini trombocite lepljivijim, što povećava rizik od zgrušavanja, a oba hormona ubrzavaju starenje i čak mogu uticati na DNK.

„Ukrućene arterije, lepljivi trombociti, upala i viši krvni pritisak direktno su povezani sa većim rizikom od srčanog udara i koronarne bolesti srca“, upozorava dr Šah.

Jedan od znakova upozorenja je – disanje. „Ljudi često počinju plitko da dišu dok opsesivno proveravaju imejlove“, kaže dr Vin, „Plitko disanje smanjuje unos kiseonika i održava telo u stanju budnosti, što može značajno opteretiti srce na duži rok“, piše Parade.