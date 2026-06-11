Poslala baba Perici poruku na viber:
• Srecan Zadnji dan, mnogo te voli baba!
Perica odgovara:
• Baba, ne piši bez naočara molim te, volim i ja tebe!
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Vic dana: Poslala baba Perici poruku na viber...
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Poslala baba Perici poruku na viber:
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