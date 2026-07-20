Da li ste se ikada zapitali kako vaš mozak donosi odluke kada se suoči sa problemom? Da li odmah prihvatate odgovor koji deluje očigledno ili zastanete i preispitate svoje razmišljanje?

Upravo to proverava Test kognitivne refleksije (CRT), koji mnogi nazivaju najkraćim testom inteligencije na svetu. Njegov cilj nije da izmeri koliko brzo računate, već koliko uspešno možete da zaustavite prvi instinktivni odgovor i uključite analitičko razmišljanje.

Kako funkcioniše CRT test?

CRT se zasniva na teoriji dva sistema mišljenja koju je popularizovao nobelovac Danijel Kaneman u knjizi Misliti, brzo i sporo.

Prema toj teoriji, naš mozak koristi dva načina razmišljanja:

Sistem 1 – brz, automatski i intuitivan. Donosi odluke gotovo bez napora i oslanja se na iskustvo i mentalne prečice.

– brz, automatski i intuitivan. Donosi odluke gotovo bez napora i oslanja se na iskustvo i mentalne prečice. Sistem 2 – sporiji i analitičan. Aktivira se kada rešavamo složene probleme koji zahtevaju pažljivo razmišljanje.

Pitanja u CRT testu namerno su osmišljena tako da vas navedu na intuitivan, ali pogrešan odgovor. Tek kada zastanete i analizirate problem, dolazite do tačnog rešenja.

Test: Možete li da rešite sva tri zadatka?

Pokušajte da odgovorite bez gledanja rešenja.

1. Palica i loptica

Bejzbol palica i loptica zajedno koštaju 1,10 dolara. Palica košta tačno jedan dolar više od loptice.

Koliko košta loptica?

2. Mašine i proizvodi

Ako pet mašina za pet minuta napravi pet proizvoda, koliko je vremena potrebno da 100 mašina napravi 100 proizvoda?

3. Lokvanji u jezeru

U jezeru se nalazi busen lokvanja koji svakog dana udvostručuje površinu koju prekriva. Ako je potrebno 48 dana da potpuno prekrije jezero, koliko dana je potrebno da prekrije polovinu jezera?

Zašto većina ljudi pogreši?

Na prvi pogled pitanja deluju jednostavno, ali upravo je to njihova zamka.

Istraživanja pokazuju da čak 83 odsto ljudi pogreši na najmanje jednom pitanju, uključujući i studente nekih od najprestižnijih svetskih univerziteta.

To, međutim, ne znači da imaju nizak koeficijent inteligencije. CRT ne meri isključivo IQ ili matematičko znanje, već sposobnost da prepoznate kada vas intuicija vodi ka pogrešnom zaključku.

Da li CRT meri inteligenciju ili nešto drugo?

Godinama su naučnici raspravljali da li je CRT zapravo test matematičkih sposobnosti ili meri posebnu vrstu razmišljanja.

Kasnija istraživanja pokazala su da ljudi koji postižu bolje rezultate na CRT-u češće donose promišljenije odluke, pokazuju više strpljenja i racionalnije procenjuju rizik. Zbog toga se smatra da ovaj test prvenstveno meri kognitivnu refleksiju, odnosno sposobnost da preispitate prvi odgovor koji vam padne na pamet.

Tačni odgovori

Ako ste završili test, vreme je da proverite rešenja.

1. Loptica košta 5 centi.

Da košta 10 centi, palica bi koštala 1,10 dolara, pa bi zajedno koštali 1,20 dolara. Jedino rešenje koje zadovoljava uslov jeste da loptica košta 5 centi, a palica 1,05 dolara.

2. Potrebno je 5 minuta.

Ako pet mašina napravi pet proizvoda za pet minuta, to znači da svakoj mašini treba pet minuta da napravi jedan proizvod. Sto mašina radi istovremeno, pa će za istih pet minuta napraviti sto proizvoda.

3. Tačan odgovor je 47 dana.

Ako se površina koju prekrivaju lokvanji udvostručuje svakog dana, onda je jezero jedan dan pre nego što bude potpuno prekriveno zapravo bilo prekriveno tačno napola.

Šta znači ako ste odgovorili tačno?

Ako ste bez prethodnog poznavanja testa odmah dali sva tri tačna odgovora, uspešno ste izbegli intuitivne zamke koje većinu ljudi navedu na pogrešan zaključak.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da rezultat na CRT testu nije konačna mera inteligencije. On predstavlja pokazatelj jedne specifične sposobnosti – koliko često zastanete, preispitate prvi utisak i donesete odluku na osnovu pažljive analize, a ne samo intuicije.